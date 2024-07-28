Мнение «аналитика»: О мести французов России… Подали горячей?

По поводу разгрома колонны «вагнеровцев» в Мали, где попутно досталось и регулярным частям Вооружённых сил страны, пошли в ход гипотезы и версии, одна другой краше. Ибо произошедшее с трудом укладывается в голове. Очередные «бородачи в тапках» легко выносят военных профессионалов, жгут кучу современной техники и даже уничтожают вертолёт, не располагая при этом современными средствами ПВО.

Как так?

Да, пишут, мол, боевики напали под покровом песчаной бури, достигнув тактической внезапности. Также говорят, что «вагнера» банально расслабились. «Туареги воевать в пустыне умеют, а контингент в “вагнерах” просел. Да и подход к оценке противника был у тех, кто с 404 (Украины) приехал, мягко говоря неадекватный: считали, что с “обезьянами” воюют. Вот «обезьяны» и преподали урок», — сказал ТГ-каналу «Бриф» анонимный источник в МО РФ.

Но вообще-то, чтобы так грамотно устроить засаду именно в подходящее время и в подходящем месте нужны не только навыки скрытного передвижения по пустыне. Нужны данные метеостанций, средства воздушной разведки и проч. Нужна, в конце концов высокая штабная культура, чтобы так точно всё спланировать.

«Засада была профессиональная, бой велся в окружении. Есть ощущение, что лапку непосредственно приложили французы», — утверждает ещё один источник в Минобороны. И это, наверное, ближе к правде. Но, возможно, были и другие заинтересованные стороны. «Кто бы ни стоял за этой спецоперацией она положила конец проекту Группы “Вагнер” в Африке. Впрочем, … долго этот проект всё равно бы не продержался. И вот его с кровью оборвали в холмистых малийских пустынях Африки. Заинтересованных сторон в таком финале ЧВК “Лотоса” было слишком много. Дальше теперь — его быстрый закат», — уверен близкий к военным кругам эксперт.

Может, и правда кто-то помог французам «отомстить»?

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