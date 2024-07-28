The Guardian: ИИ Google занял призовое место на олимпиаде для математиков

Искусственный интеллект совершил еще один значительный шаг, продемонстрировав исключительные способности в области математики. ИИ-системы AlphaProof и AlphaGeometry 2 от Google DeepMind блестяще выступили на Международной математической олимпиаде, заняв второе место. Подробностями поделилось иностранное издание The Guardian.

AlphaProof, использующий методы обучения с подкреплением, и AlphaGeometry 2, ориентированный на геометрию, прошли обучение на огромном количестве искусственных данных. Их уникальная способность решать сложные задачи и доказывать теоремы произвела впечатление на математическое сообщество.

На IMO AlphaProof успешно разрешил три задачи, а AlphaGeometry 2 – одну геометрическую задачу. Несмотря на то, что две задачи по комбинаторике остались нерешенными, выдающиеся результаты ИИ-систем заслужили оценки, равные серебряной медали.

Это достижение знаменует эпоху возможностей для ИИ в решении математических задач. Возможность доказывать теоремы и решать сложные головоломки указывает на огромный потенциал искусственного интеллекта в этой области.

Математики признают это достижение как свидетельство растущей мощи ИИ. И хотя путь к тому, чтобы ИИ превзошел человека в решении сложнейших математических проблем, еще длинный, AlphaProof и AlphaGeometry 2 заложили прочный фундамент для будущих разработок и сотрудничества между искусственным и человеческим разумом.