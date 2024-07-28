Мнение: Рафферти, который не про нас

По “Культуре” в очередной раз крутят многосерийный телефильм “Рафферти” Арановича. Сейчас бы это назвали “сериал” – и ей-же-ей, тот “Рафферти” и на фоне самых продвинутых современных никак бы не затерялся! Каждый раз, если удается, смотрю с удовольствием. Блестящий фильм! Актерский состав – звезда на звезде: Кайдановский, Джигарханян, Зельдин, Симонова… Все “в самом соку”. Сценарий – тонкий, жанр – необычный. И, между прочим, сексуальная раскованность – тоже вполне на уровне, а для советского ханжеского кино – и вовсе какая-то фантастическая.

Ну и, конечно, Олег Борисов в центре всего. Гениальный актер, который получил достойную его роль. Даже если бы все остальные роли играли статисты, из-за одного божественного Олега Борисова фильм был бы шедевром.

Недооцененный фильм. 1980-го года.

Занятно, что за прошедшие 45 лет мы так и не приблизились к реалиям, отображенным в картине. В определенном смысле она остается так же далека от нас сегодня, как и 45 лет назад. А за последние особенно 10 лет как бы даже и не откатились назад, в полуфеодальные времена “благословенного совка”… Поэтому, боюсь, в совке и сейчас “Рафферти” никогда не был в должной мере популярен и любим в массах – не то что массы, но и отечественные интели с трудом ориентировались и ориентируются в его реалиях.

В “Рафферти” объединенная комиссия Конгресса допрашивает продажного профсоюзного босса. Независимый прокурор (Кайдановский) делает себе карьеру на “громком деле”…

У нас и сегодня нет никаких профсоюзных боссов, поскольку нет профсоюзов, а “парламент” в мыслях не имеет проводить никаких публичных слушаний, докучая уважаемым людям. Про независимых прокуроров я уж вообще молчу.

В 1980-м году я смотрел “Рафферти” про ИХ жизнь – и в 2010-м году я смотрел его же, испытывая практически те же самые чувства. Проклятое российское небытие: все течет, ничего не меняется. Прошло еще 14 лет, уже 2024 – а Рафферти с его мерзостью и продажностью все еще остается для нас недостижимым идеалом НОРМАЛЬНОЙ жизни, которой у нас как не было, так и нет.