СКР возбудил уголовное дело против организаторов Олимпиады в Париже за оскорбление чувств верующих

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против десяти французских спортивных чиновников, которые принимали участие в подготовке скандальной церемонии открытия Олимпийских игр.

Организаторов мероприятия обвиняют в оскорблении чувств верующих и пропаганде нетрадиционных ценностей — вопросы у следователей возникли по поводу пародии «богохульников-извращенцев» на картину Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря».

– Это переходит все границы: на столь важном спортивном событии богохульники и извращенцы посмели публично издеваться над одним из основополагающих символов христианства, – заявили в пресс-службе ведомства.

Следователи уже направили повестки министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера и трём её заместителям. Чиновники обязаны явиться для допроса в Москву в течение пяти рабочих дней, в противном случае они будут доставлены в СК приводом. Действия российских силовиков горячо поддержал американский бизнесмен Илон Маск.

– Отрадно, что хоть у кого-то нашлась смелость призвать организаторов этой вакханалии к ответу. Надеюсь, что все причастные ответят по закону и ближайшие десять лет проведут на южном берегу Белого моря, куда русские испокон веков ссылали преступников, – написал предприниматель в своём X (бывший заторможенный Twitter).

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