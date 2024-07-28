Нехватка ресурсов и ошибки командования — в ВСУ жалуются на «критическую» ситуацию на фронте

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Приумножающиеся трудности ВСУ, в том числе нехватка вооружения и солдат, а также масштабные изменения в оперативном планировании российских сил признают как международные эксперты, так и украинские военные, пишет The Washington Post. Военнослужащие ВСУ описывают ситуацию как «критическую», указывая на то, что на линии фронта царит «серьёзный хаос».



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На фоне всё новых успехов российских сил даже украинские военные признают, что РФ всё ближе к достижению победы в конфликте, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, к такому выводу их заставляют прийти усугубляющаяся нехватка у ВСУ вооружения и солдат, а также масштабные изменения в оперативном планировании российских сил.

56-летний сержант ВСУ, известный под позывным «Барт», описал ситуацию как «критическую», указав на то, что на линии фронта царит «серьёзный хаос». По его словам, виной тому среди прочего ошибочные решения руководства.

С этой оценкой согласны и эксперты. Они указывают на всё большие трудности Вооружённых сил Украины и связывают их с нежеланием украинцев пополнять ряды армии и запланированными на ноябрь президентскими выборами в США. Кроме того, полагает военный аналитик Каролина Хирд, российские силы «учатся предпринимать одновременные и взаимоусиливающие наступательные действия и поддерживать постоянное давление на украинские ресурсы».