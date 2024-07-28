 

Рупор кремлевской пропаганды: Инклюзивный речекряк

28.07.2024, 11:55, Разное
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Инклюзивный речекряк

В сфере российского образования произошли важные изменения. Отныне термин «умственно отсталый» больше не будет использоваться.

➡Такое решение было принято на основании того, что этот термин ограничивает возможности детей с нарушениями интеллекта в успешной социализации. Он считается некорректным с точки зрения педагогики и психологии.

Вместо термина «умственно отсталый» предлагается использовать формулировку «нарушение интеллекта». Это изменение призвано подчеркнуть, что дети с подобными особенностями имеют потенциал для развития и успешной интеграции в общество.

Такие нововведения демонстрируют стремление образовательной системы создать более инклюзивное и уважительное пространство для всех участников образовательного процесса.

https://vk.com/wall-221928735_23880 – цинк

– Господа, куда мы катимся, мы перестали называть детей Эрастами…
– Я не перестал, а чего они мне машину поцарапали…

PS. Сам термин за пределами этих "изменений" разумеется как использовали, так и будут использовать. Дети разумеетс не виноваты, что у них при рождении оказалась такая патология. Сам термин существовал десятилетиями и все к нему давно привыкли – как больные, так и общество. Давайте теперь еще идиотов, шизофреников и олигофренов переименуем, чтобы никто не обижался.

Источник: Colonel Cassad


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