 

Рыжих: Ипотечное послабление для многодетных сохранится до 2030 года

28.07.2024, 11:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Государственная поддержка многодетным семьям продлена до конца этого десятилетия. Об этом пояснила РИАН заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения РАНХиГС Линда Рыжих.

Поддержку в размере не более 450 тысяч рублей могут получить родители, у которых с начала 2019 года родился третий или последующий ребенок, пояснила Линда Рыжих. Ранее было введено понятие многодетной семьи на федеральном уровне, что позволит семьям с тремя и более детьми пользоваться льготами во всех регионах страны.

Кроме того, обсуждается возможность сделать бесплатным проезд по платным трассам для многодетных семей. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, передает РИАН.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / CIRP: iPhone 15 не побил рекорды по продажам iPhone 14

28.07 / Петиция за возвращение доцента Соколова в колонию собрала 5 тысяч голосов за сутки после его дебоша в ресторане

28.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Засада в Мали

28.07 / Владельцы Tesla отказываются от влажных тряпок для зарядки

28.07 / Мнение: Ревущие двадцатые могут начаться в России уже в 2025 году

28.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Инклюзивный речекряк

28.07 / «Увиденного достаточно» – Китай официально отозвал свою сборную с Олимпиады после скандального открытия

28.07 / Бузова перенесла операцию по удалению опухоли – Откуда это все берется

28.07 / Арина Аверина высказалась о провале на Олимпиаде

28.07 / КПРФ завершила строительство первой пирамиды в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика