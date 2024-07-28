Рыжих: Ипотечное послабление для многодетных сохранится до 2030 года

Государственная поддержка многодетным семьям продлена до конца этого десятилетия. Об этом пояснила РИАН заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения РАНХиГС Линда Рыжих.

Поддержку в размере не более 450 тысяч рублей могут получить родители, у которых с начала 2019 года родился третий или последующий ребенок, пояснила Линда Рыжих. Ранее было введено понятие многодетной семьи на федеральном уровне, что позволит семьям с тремя и более детьми пользоваться льготами во всех регионах страны.

Кроме того, обсуждается возможность сделать бесплатным проезд по платным трассам для многодетных семей. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, передает РИАН.