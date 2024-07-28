 

«Увиденного достаточно» – Китай официально отозвал свою сборную с Олимпиады после скандального открытия

28.07.2024, 11:33, Разное
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Власти Китая официально отозвали свою сборную с Олимпийских игр в Париже после скандала с церемонией открытия.

В МИД КНР заявили, что китайский флаг и китайское государство не могут быть представлены на мероприятиях, пропагандирующих «культурную и моральную ущербность».

Об отзыве объявили вскоре после того, как сборная КНР завоевала первое золото Олимпиады. Глава МИД Ван И на брифинге назвал церемонию открытия XXXIII Игр «свидетельством окончательного упадка некогда могущественной цивилизации» и выразил сожаление из-за того, что Европа «взяла курс на отказ от универсальных, общечеловеческих ценностей и нравов».

– Власти Франции при проведении международного мероприятия должны были учитывать общепринятые морально-этические нормы, действующие в абсолютном большинстве стран. К сожалению, они проигнорировали уровень события и организовали его, исходя исключительно из собственных представлений о границах дозволенного, – сказал он. – Увиденного было достаточно, чтобы принять решение: флаг Китайской Народной Республики не может присутствовать там, где имеют место подобные сцены.

Китайским спортсменам оставили возможность выступить индивидуально, чтобы многолетняя упорная подготовка не прошла даром и победы сохранились в их личной спортивной карьере. В то же время сборная КНР, как единое целое, в Олимпиаде больше не участвует – Пекин потребовал убрать её из всех турнирных таблиц и рейтингов. По предварительной информации, из 422 спортсменов в Париже останутся только 57 человек, которые только начинают или напротив завершают свой путь в большом спорте.

Министр иностранных дел Китая не стал прямо отвечать на вопрос о том, намерен ли теперь Пекин участвовать в возрождённых Играх дружбы, но подтвердил: уже активизированы консультации с другими государствами о проведении «подлинных международных спортивных соревнований, сохранивших дух традиционных Олимпийских игр».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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