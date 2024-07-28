 

Бузова перенесла операцию по удалению опухоли – Откуда это все берется

28.07.2024, 10:37, Разное
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Недавно стало известно о том, что сестре знаменитой телеведущей Анна Бузова удалили доброкачественную опухоль. Девушка рассказала, что у нее обнаружили атерому. “Откуда это все берется, я не знаю”, – написала родственница Ольги Бузовой в популярной социальной сети. По словам Анны, она не стала терпеть или ждать ухудшения ситуации.

Также девушка опубликовала несколько фотографий, на которых можно увидеть пластырь, закрывающий место операции, возле виска. “Чуток такая похожу”, – добавила сестра телезвезды.

К слову, проблемы со здоровьем у родственницы Ольги Бузовой не являются для публики большой новостью. Некоторое время назад у Анны случился инсульт. Как рассказывала телезвезда, ее сестра едва могла разговаривать, а некоторое время просто издавала звуки.

В настоящий момент Ольга Бузова находится на съемках нового шоу в Колумбии. Уже скоро съемочная группа вернется в Москву, чтобы подготовиться к премьере проекта.

Ранее Ольга Бузова публично рассказала о чувствах к женатому мужчине. Телеведущая опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлен близкий для нее человек. Подробнее об этом рассказывали “Дни.ру”.


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