Арина Аверина высказалась о провале на Олимпиаде

Сестра-близнец олимпийской чемпионки Дины Авериной Арина Аверина призналась, что сильно переживала из-за неудачи на Олимпийских играх в Токио, особенно из-за выступления с лентой. Гимнастка чувствует вину за то, что не смогла завоевать медаль в личном многоборье, чего не случалось с российскими спортсменками вот уже двадцать лет.

Несмотря на медали сестры и многочисленные собственные награды, Арина Аверина заявила, что не может простить себе именно это выступление в Токио. Это стало одной из причин, по которой она и ее сестра приняли решение завершить профессиональную карьеру.

Однако недавно Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе. Это дало Арине Авериной надежду вновь испытать себя на спортивной арене.