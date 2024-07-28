 

Арина Аверина высказалась о провале на Олимпиаде

28.07.2024, 10:28, Разное
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Сестра-близнец олимпийской чемпионки Дины Авериной Арина Аверина призналась, что сильно переживала из-за неудачи на Олимпийских играх в Токио, особенно из-за выступления с лентой. Гимнастка чувствует вину за то, что не смогла завоевать медаль в личном многоборье, чего не случалось с российскими спортсменками вот уже двадцать лет.

Несмотря на медали сестры и многочисленные собственные награды, Арина Аверина заявила, что не может простить себе именно это выступление в Токио. Это стало одной из причин, по которой она и ее сестра приняли решение завершить профессиональную карьеру.

Однако недавно Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе. Это дало Арине Авериной надежду вновь испытать себя на спортивной арене.


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