 

Миршаймер – Киев не может противостоять мощи России даже при помощи Запада

28.07.2024, 9:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

У Украины не хватает сил, для того чтобы противостоять мощи российских сил, даже если Запад продолжит оказывать военную помощь стране, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью Deep Dive. При этом, по словам Миршаймера, ничего не указывает на то, что Запад сможет обеспечить Киев вооружением в необходимом количестве.

ДЖОН МИРШАЙМЕР, политолог-международник, профессор Чикагского университета: Во-первых, не знаю, сколько батарей Patriot получит Зеленский, но это ничего не изменит. Суть в том, что у Украины нет необходимых средств ПВО для отражения ударов российских сил на территории всей страны. Вдобавок, совершенно ничего не указывает на то, что Запад сможет обеспечить Киев этими средствами в необходимом количестве. В связи с этим сложно понять, о чём именно говорит Зеленский. К слову, на этом вопросе можно остановиться чуть подробнее. Если обратить внимание, российская авиация, российские ракеты и беспилотники действительно в серьёзной мере влияют на ситуацию на Украине. Следовательно, отсутствие ракет-перехватчиков также сильно сказывается.

Что касается переговоров и взаимодействия с Западом по поводу решения той или иной проблемы, всё это, по сути, пустая трата времени. Украине нужна живая сила, которой у неё нет и не будет, а также и вооружения — их сейчас недостаточно и поставок не предвидится. Так что всё это к делу не относится. Зеленский делает подходящие заявления в плане пиара, но при этом никакой содержательной информации о том, в каком направлении движутся военные действия, он не доносит.

Дата выхода в эфир 26 июля 2024 года. 


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