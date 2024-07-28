 

КПРФ завершила строительство первой пирамиды в Подмосковье

28.07.2024, 9:33, Разное
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На территории Совхоза имени Ленина в Подмосковье завершено строительство первой коммунистической погребальной пирамиды.

Высота пирамиды составляет 150 метров, а площадь основания – 250 м², что позволяет считать новый памятник архитектурного искуства крупнейшим в мире.

По решению ЦК, в Красной пирамиде будет вечно сохраняться тело вождя КПРФ. Для обеспечения комфортной загробной жизни вместе с лидером коммунистов захоронят автоэскорт с запасом горючего и комплектами запасных частей. Группы молодых последователей КПРФ проследуют в вечную жизнь вместе со своим руководителем для организации партийной работы по месту вечного пребывания.

Ожидается, что Великая Красная пирамида станет таким же местом паломничества туристов, как и знаменитые пирамиды в Египте. Конкурсную документацию на продолжение строительства комплекса пирамид откроют для подрядчиков уже в начале следующего года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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