КПРФ завершила строительство первой пирамиды в Подмосковье

На территории Совхоза имени Ленина в Подмосковье завершено строительство первой коммунистической погребальной пирамиды.

Высота пирамиды составляет 150 метров, а площадь основания – 250 м², что позволяет считать новый памятник архитектурного искуства крупнейшим в мире.

По решению ЦК, в Красной пирамиде будет вечно сохраняться тело вождя КПРФ. Для обеспечения комфортной загробной жизни вместе с лидером коммунистов захоронят автоэскорт с запасом горючего и комплектами запасных частей. Группы молодых последователей КПРФ проследуют в вечную жизнь вместе со своим руководителем для организации партийной работы по месту вечного пребывания.

Ожидается, что Великая Красная пирамида станет таким же местом паломничества туристов, как и знаменитые пирамиды в Египте. Конкурсную документацию на продолжение строительства комплекса пирамид откроют для подрядчиков уже в начале следующего года.

—