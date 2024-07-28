 

В Hamster Kombat появился новый шифр на 27 и 28 июля, позволяющий забрать 1 млн

28.07.2024, 8:13, Разное
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Разработчики Hamster Kombat представили новый шифр на 27-28 июля – TICKER. Участники, разгадавшие код, получат миллион внутриигровой валюты HMSTR.

Чтобы ввести шифр, нужно следовать инструкции: открыть “Ежедневный шифр” в главном меню. Когда хомяк замигает красным, ввести код с помощью азбуки Морзе. Короткое нажатие соответствует точке, а длительное – тире. Для слова TICKER используется последовательность: T – «–», I – «. .», C – «– . – .», K – «– . –», E – «.», R – «. – .»

Шифр действителен до 22:00 следующего дня, после чего будет обновлен.

Hamster Kombat – популярная игра-кликер в Telegram. Игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка, решая шифры и собирая карты комбо. Разработчики обещают возможность конвертации баллов в криптовалюту после листинга.

Однако специалисты предупреждают о сложности распределения токенов из-за большого количества игроков. Кроме того, Hamster Kombat сталкивается с конкуренцией со стороны других криптоигр Telegram, среди которых Blum и Catizen.

Недавний призыв Госдумы запретить российским пользователям участвовать в подобных играх остается спорным.


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