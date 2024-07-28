 

Мнение «аналитика»: О лимпиаде от зрителя… В чём главное?

28.07.2024, 7:50, Разное
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Фото © Reuters

Не сноб и Олимпиаду смотрю. С первых кадров. Даже не с тех, где трёхцветное облако взорвалось над Сеной, а чуть раньше. Где группа французских детей с олимпийским факелом зачем-то оказалась в подземелье канализации — и всё заверте… на этой вашей церемонии открытия.

К слову, не разделяю ни восторгов либералов, ни гнева охранителей по её поводу. Тут проблема в другом зарыта.

Всё же идея перенести действо со стадиона непосредственно в город, на его улицы и набережные, была изначально, мягко говоря, спорной. А в процессе реализации стала кошмарной. Не каждому дано выдержать все 4+ часа этого шитого белыми нитками шоу, не похожего ни на концерт, ни на карнавал, ни на регату, ни тем более на спортивный праздник. В итоге оно оказалось ровно тем, чем и обещало быть с самого начала: затяжной нудятиной.

Честно скажу: некоторые куски смотрел на удвоенной скорости, некоторые вовсе проматывал. Но даже это не смогло залатать огромных пустот в сюжете. Думаю, даже фанату и адепту Louis Vuitton было нестерпимо скучно наблюдать за всеми подробностями того, как рождается чемодан этой фирмы, от раскроя кожи до упаковки в ткань. Отсюда и все «провокации» в постановке. Иначе просто не о чем было бы говорить зрителям. А так — сплошное гей-порно, «оскорбление христианства» (интересно, почему криэйторы не прошлись по исламу и буддизму?), торжество небинарности и прочая апокалиптика в кадре. Просьба отнестись «с пониманием»: всё по нужде.

Зачин в целом понятен.

Продолжение будет под стать.

Это неизбежно, поскольку в отсутствие российской сборной, единственно способной составить сильную конкуренцию грандам, вся летняя Олимпиада превращается в дворовые игры, весьма скучные со спортивной точки зрения. Придётся вытягивать за счёт актуальной повесточки. Собственно — уже: см. заглавное фото с турнира по регби.

Ну что, с началом гейлимпиады, правоверные?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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