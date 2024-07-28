Олимпиада в Париже: 27 июля

Футбол:

Самым непредсказуемым образом развиваются на турнире события в группе В. В первых матчах неожиданные поражения с одинаковым счетом 1:2 потерпели в ней сборные Аргентины (от Марокко) и Украины (от Ирака). И в сегодняшних матчах обеим этим командам для сохранения реальных шансов на выход в четвертьфинал необходимо было одерживать победы. Аргентина во встрече с футболистами Ирака с этой задачей справилась довольно уверенно, хотя окончательно склонила чашу весов в свою пользу лишь во второй половине второго тайма – 3:1 (мячи в составе победителей забили Тиаго Альмада, Лусиано Гондоу и Эзекиель Фернандес). А вот встреча сборных Украины и Марокко превратилась в настоящий триллер.

Открыв счет в первом тайме (точный удар в одно касание из пределов штрафной нанес Дмитро Крыскив), украинцы продолжали контролировать ход борьбы. Однако, как и в первом матче турнира в Париже, вскоре после перерыва заработали пенальти в свои ворота. Причем на сей раз ситуация оказалась для них еще более неприятной, так как нарушение в штрафной было квалифицировано как «фол последней надежды», и совершивший его Владимир Салюк после видеопросмотра эпизода арбитром получил красную карточку. Реализовав пенальти, марокканец Суфьян Рахими забил уже свой третий мяч на олимпийском турнире – 1:1

Оставшейся в меньшинстве сборной Украины в концовке матча пришлось очень непросто. Марокканцы много атаковали, и ворота их соперников спасали то штанга, то прекрасно действовавший голкипер украинской сборной Кирилл Фесюн. Развязка же получилась совершенно неожиданной. На 8-й компенсированной минуте в контратаке Игорь Краснопир забил мяч и принес команде Украины победу. Причем даже радоваться футболисты украинской сборной начали не сразу, так как поначалу судейская бригада зафиксировала офсайд. Однако система VAR подтвердила, что гол Краснопира был забит вполне легитимно.

В результате перед заключительными матчами в группе у всех четырех команд этого квартета – по три набранных очка. 30 июля в решающих матчах сборная Украины сыграет с Аргентиной, а Марокко – с Ираком.

После двух туров группового этапа две команды – Испания в группе С и Япония в группе D – уже обеспечили себе выход в четвертьфинал. Одни из главных фаворитов футбольного турнира – испанцы – сегодня не испытали серьезных проблем в матче с командой Доминиканской Республики – 3:1. Хотя и в этом матче преимущество в классе более звездной команде удалось реализовать только после перерыва, когда сборная Испании провела два решающих гола (мячи в ее составе сегодня забивали Фермин Лопес, Алекс Баэна и Мигель Гутьеррес).

Японцам для победы над сборной Мали хватило единственного гола Рихито Ямамото, забитого на 82-й минуте. После двух туров команда Японии не пропустила ни одного мяча и уже обеспечила себе первое место в группе. Лучшие шансы на второе место в этом квартете имеют футболисты Парагвая, которые сегодня одержали победу над сборной Израиля со счетом 4:2, благодаря голам Фабиано Бальбуэна и Марсело Фернандеса, забитым уже в компенсированные минуты второго тайма.

В группе А вторую победу на турнире одержала сборная Франции, с минимальным счетом переигравшая футболистов Гвинеи. Однако шесть набранных очков пока не гарантируют команде Тьерри Анри место в плей-офф, и все в этой группе решится в заключительный день предварительного этапа, когда состоятся матчи Франция – Новая Зеландия и США – Гвинея.

Плавание:

Австралийка Ариарне Титмус в тройной битве звезд повторила свой токийских успех, завоевав золото на дистанции 400 м вольным стилем. На 400 м вольным стилем долгожданную победу и сразу на Олимпийских играх одержал Лукас Мартенс из Германии. Нельзя не отметить и победы квартетов женской сборной Австралии и мужской сборной США с финишером Калебом Дресселом в эстафетах 4х100 м вольным стилем.

Титмус в Токио выиграла четыре медали, включая золотой дубль на 200 и 400 м вольным стилем. Тогда на дистанции 400 м ее главной соперницей была Кэти Ледеки из США – в финале соперниц разделило 67 сотых секунды, а Ариарне проплыла за 3.56,69. Примечательно, что на сей раз она уступила себе собой образца Игр-2020 почти секунду, проплыв в финале за 3.57,49. Но этого все равно оказалось достаточно для третьего в карьере олимпийского золота. Хотя вовсе не Ледеки, занявшая третье место, а 17-летняя канадка Саммер Макинтош была близка к тому, чтобы опередить австралийку. Саммер проиграла Титмус на своей отнюдь не коронной дистанции меньше секунды, завоевав первую в карьере олимпийскую награду.

Первую олимпийскую медаль выиграл и Мартенс. Мало того, он стал первым немецким олимпийским чемпионом в плавании за 36 лет! Лукас в свои 22 года считался неудачником крупных турниров, в его активе были серебро и два бронзы трех последних ЧМ на этой дистанции. Но в Париже Мартенс проплыл в доминирующем стиле, показав очень неплохой, пусть и не рекордный результат – 3.41,78.

В эстафетах 4х100 м вольным стилем все свелось у дуэли двух плавательных свердержав, причем Австралия и США сыграли, образно выражаясь, вничью. У женщин австралийки с олимпийским рекордом (3.28,92) взяли верх во многом благодаря отрыву на первом этапе, созданному Молли О’Каллаган. Так что австралийки повторили успех Токио-2020. А несколько минут спустя тоже самое сделали и американцы во главе с Дресселом. Хотя, надо признать, Калеб на заключительном этапе мог и не слишком спешить, поскольку партнеры сумели сделать для теперь уже восьмикратного олимпийского чемпиона очень серьезный задел.

Нельзя не отметить и полуфинальные заплывы, особенно первый результат на 100 м брассом от британца Адама Пити, который выигрывал эту дистанцию на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио, но в последние годы по разным причинам не блистал. Кстати, в полуфиналах выступали и спортсмены AIN, но в финальный заплыв, который намечен на 28 июля, они не пробились – Илья Шиманович показал 10-е время, а Евгений Сомов – 13-е, У женщин с олимпийским рекордом квалифицировалась в финал на 100 м баттерфляем Гретхен Уолш из США. Помимо этих двух дистанция 28 июля будут разыграны медали на 400 м комплексным плаванием у мужчин.

Волейбол:

Предварительная группа В, в которой на Играх-2024 выступают сборные Италии, Польши, Бразилии и Египта, изначально выглядела на турнире квартетом, в котором испытания для команд начнутся с первого дня. И можно лишь посочувствовать волейболистам Египта, в соперниках у которых оказались две команды из трех лидеров мирового рейтинга (Польша в этой иерархии первая, Италия – третья), а также звездная сборная Бразилии. В составе южноамериканцев по-прежнему на ведущих ролях находятся олимпийские чемпионы Игр-2016 в Рио-де-Жанейро – в частности, основной связующий Бруно Резенде.

И все же перед встречей итальянцев и бразильцев на старте турнира выше оценивались шансы волейболистов с Апеннин, которые приехали Париж в статусе действующих чемпионов мира-2022. Тем не менее, по ходу первой партии долгое время в счете вели бразильцы, преимущество которых достигало трех очков. Однако в концовке сета сборная Италии переломила ход борьбы, а при счете 23:23 две подряд ошибки бразильцев при атаках из удобных позиций оказались решающими в партии.

Пожалуй, ключевой в матче оказалась драматичная концовка второго сета. Контролируя ход встречи, итальянцы довели партию до тройного сетбола (24:21), но затем позволили соперникам набрать четыре очка подряд. Возможность выиграть партию одним розыгрышем появилась уже у Бразилии, однако ошибка на подаче Флавио Резенде, а затем несколько блестящих действий итальянского доигровщика Алессандро Микьелетто привели к тому, что и второй сет все-таки забрали чемпионы мира.

В третьей партии сборная Италии, отпустив соперников уже в дебюте сета, взяла паузу (итог – 25:17 в пользу Бразилии), но в четвертой снова заиграла на максимуме и уверенно довела матч до победы – 25:21 в сете и 3:1 по партиям. В составе сборной Бразилии блестящий матч провел Дарлан, набравший 25 очков при отличных 63 процентах эффективности в атаке. Однако его партнеры были не столь стабильны, тогда как в сборной Италии надежно провели встречу сразу три лидера атак – Юри Романо, набравший 20 очков, а также Микьелетто (13 очков) и Даниэле Лавиа (12 очков).

В другом матче команд квартета В сборная Польши предсказуемо одержала очень уверенную победу в трех партиях над командой Египта – 3:0 (25:21, 25:19, 25:13). Самыми результативными в этом матче среди польских волейболистов оказались Вильфредо Леон, набравший 13 очков, и Матеуш Бьенек, в активе которого 12 баллов.

Гораздо более драматичным оказалось противостояние сборных Германии и Японии в группе А. Проиграв первую партию (17:25), волейболисты Японии взяли две следующих (25:23 и 25:20), а в концовке четвертого сета даже имели матчбол. Однако не реализовали его, а две подряд неудачные атаки их лидера Юки Исикавы позволили сборной Германии все-таки выиграть партию (30:28). На тай-брейке же немецкая команда с первых розыгрышей захватила инициативу и без особых нервов одержала победу – 15:12. В составе сборной Германии самым результативным игроком стал опытнейший Георг Гроцер, набравший 24 очка.

В заключительной встрече дня волейболисты США не встретили серьезных проблем в противостоянии с бронзовыми призерами Игр-2020 в Токио из Аргентины – 3:0 (25:20, 25:19, 25:16). 16 очков в составе американцев набрал Аарон Расселл.

Теннис:

з-за дождя в столице Франции на легендарном стадионе «Ролан Гаррос» были задействованы только два центральных корта – арены Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен, оборудованные крышами. Но фаворитов такая игра на закрытых кортах вместо открытых ничуть не смутила – Новак Джокович, Даниил Медведев, Карлос Алькарас и Ига Швентек не проиграли общими усилиями ни одной партии, уверенно и дружно выйдя во второй круг.

Впрочем, надо признать, что оппоненты у лидеров мирового мужского и женского тенниса в стартовых встречах были не слишком сильные. Так, австралиец Мэттью Эбден чрезвычайно хорош в паре, но в одиночке не играл с августа 2022 года. Конечно, он пытался бороться, но против мотивированного Джоковича шансов у него не было. Серб позволил взять сопернику гейм только при счете 6:0, 4:0 в свою пользу. И в итоге больше геймов Эбден взять не сумел.

Испанец Карлос Алькарас в свою очередь проиграл только четыре гейма Хади Хабибу из Ливана (6:3, 6:1). У чемпиона «Ролан Гаррос» и Уимблдона 2024 года получился в первый день олимпийского теннисного турнира самый насыщенный график. Вскоре после одиночки он играл еще и пару в дуэте с соотечественником Рафаэлем Надалем. Звездный дуэт испанцев встретился с сыгранной аргентинской парой Анлрес Мольтени / Максимо Гонсалес. И, надо признать, не сильно превосходил оппонентов. В первом сете многое решил розыгрыш при 3:3 на тай-брейке, когда мяч после удара Алькараса неудачно для аргентинцев задел сетку. Получив мини-брейк, испанцы взяли партию. А затем сумели выиграть с 0:3 и второй сет. Итоговый счет – 7:6, 6:4 в их пользу.

Даниил Медведев встречался из фаворитов в первом круге, пожалуй, с самым сильным соперником – Ринко Хиджиката из Австралии занимает 76 место в рейтинге ATP и вроде бы мог оказать сопротивление теннисисту AIN. Однако Даниил, пусть и не является большим мастером игры на грунте, провел прекрасный дебютный олимпийский матч – плотно и почти без брака бил под заднюю линию, а также очень часто и четко действовал у сетки. Благодаря чему разгромил оппонента 6:2, 6:1.

Больше сложностей испытала первая ракетка мира и победительница трех последних открытых чемпионатов Франции, которые проходят на кортах «Ролан Гаррос», Швентек. Польская теннисистка во втором сете уступала с брейком, но сумела найти путь к победе 6:2, 7:5.

Добавим, что во второй день олимпийского турнира 28 июля, программа которого стартует в 13.00, также запланирован целый ряд увлекательных матчей. В частности, Надаль вторым запуском на корте Филиипа Шатрие сыграет с Мартоном Фучовичем из Венгрии и в случае успеха выйдет на Джоковича. Кроме того, олимпийский чемпион Токио Александр Зверев проведет на той же арене матч четвертого запуска против Хауме Муньяра из Испании, восходящая звездочка Мария Андреева (AIN) четвертым запуском на корте № 18 сыграет с Магдой Линетт из Польши, а Диана Шнайдер первым запуском на восьмом корте – с Элизабеттой Коччаретто из Италии. Также запланирован и парный матч Медведева – в дуэте с Романом Сафиуллиным он шестым запуском на корте № 6 должен встретиться со вторыми сеяными из Германии Кевином Кравицем и Тимом Пютцем.