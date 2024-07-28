РФ “нейтрализует” всё поставляемое Украине западное оружие

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ВСУ оказались в бедственном положении на фронте, так как российские силы находят способ успешно нейтрализует любое вооружение, которое Запад поставляет Киеву, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью Deep Dive. По словам Миршаймера, даже истребители F-16 не позволят Украине изменить сложившуюся ситуацию.

ДЖОН МИРШАЙМЕР, политолог-международник, профессор Чикагского университета: Чтобы наш разговор вышел на какой-то более общий уровень, отмечу: налицо то, что в ходе этой войны мы поставляем Украине сложные современные вооружения, которые какое-то время делают своё дело, а затем русские придумывают соответствующие контрмеры и, по сути, это оружие нейтрализуют. К слову, если подумать, сейчас мы нечасто слышим об ударах по российской территории с использованием ракет ATACMS, что укладывается в общую логику. Так что Украине могут передать даже ракеты Pershing, если их наскребут, но в конечном счёте это ничего не изменит.

ДЭНИЭЛ ДЭВИС, автор канала Deep Dive: Да. До того так же было и с HIMARS. Какое-то время надежды возлагали на британские танки Challenger и американские M1 Abrams, Bradley, Stryker — всю эту технику, но о ней больше ничего не слышно. И никто никогда не оглядывается и не задаётся вопросом о том, что будет дальше. Конечно, следующий на очереди F-16. Он спасёт ситуацию — по крайней мере, так говорят.

ДЖОН МИРШАЙМЕР: Думаю, это совсем не так. В недавнем важном интервью британской газете Guardian главнокомандующий ВСУ генерал Сырский ясно дал понять, что в действительности F-16 ничего не меняют — они не окажут никакого существенного влияния на поле боя. Во-первых, на начальном этапе передадут всего около двадцати этих истребителей. На мой взгляд, важнее F-16 — пилоты. Причём я даже на миг не готов поверить, что у Украины есть квалифицированные пилоты, способные управлять этими двумя десятками F-16. Но давайте предположим, что я ошибаюсь, и у Киева такие пилоты есть, и он получит двадцать F-16. Если эти истребители приблизятся к российским ПВО (а речь здесь о самой мощной наземной ПВО в мире, а также о том, что у русских много самолётов, которые можно использовать для противовоздушной атаки), эти двадцать F-16 разнесут на куски. Поэтому Сырский дал понять, что эти F-16 не собираются посылать на фронт. И Сырский не намерен задействовать их вблизи передовой, так как понимает, что их…

ДЭНИЭЛ ДЭВИС: …будут сбивать.

ДЖОН МИРШАЙМЕР: …разнесут на куски. Поэтому F-16 не сыграют никакой роли, как и передача вдобавок ракет Pershing. По сути, на поле боя у Украины просто бедственное положение.

Дата выхода в эфир 26 июля 2024 года.