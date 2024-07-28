Рупор кремлевской пропаганды: “Нас никогда не простят”

Занятный вброс. Но не удивлюсь, если правда. С учетом того, что Фарион переобувалась ранее.

Пока же имеем ситуацию, когда малолетний дебил с нацизмом головного мозга выросший при Фарион убил отмороженную нацистку Фарион.

Не то, чтобы было жалко кого-то в этой истории.

PS. Что примечательно, вчера начальник полицаев Киевскойй области заявил, что убийца Фарион хороший парень, который считает, что действовал правильно и что "не надо разделять украинское общество". Читай начал косвенно оправдывать убийство Фарион. Ох уж этот нацистский кублятник.

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