 

Рупор кремлевской пропаганды: “Нас никогда не простят”

28.07.2024, 1:56, Разное
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Занятный вброс. Но не удивлюсь, если правда. С учетом того, что Фарион переобувалась ранее.
Пока же имеем ситуацию, когда малолетний дебил с нацизмом головного мозга выросший при Фарион убил отмороженную нацистку Фарион.
Не то, чтобы было жалко кого-то в этой истории.

PS. Что примечательно, вчера начальник полицаев Киевскойй области заявил, что убийца Фарион хороший парень, который считает, что действовал правильно и что "не надо разделять украинское общество". Читай начал косвенно оправдывать убийство Фарион. Ох уж этот нацистский кублятник.

Источник: Colonel Cassad


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