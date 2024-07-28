 

Что произошло с 89-летней Талызиной? Известие о болезни встревожило россиян

28.07.2024, 0:40, Новости дня
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В субботу, 27 июля, в СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Валентины Талызиной. Якобы артистка пожаловалась на ухудшение самочувствия, в частности, на боли в груди. После этого сиделка актрисы вызвала скорую помощь. Приехавший к ней специалист рекомендовал госпитализацию, но знаменитость ответила отказом и выступила за самостоятельное восстановление.

По данным Mash, у Валентины Илларионовны тахикардия. Как сообщает издание, из-за поставленного диагноза она находится под наблюдением врача.

Известие о болезни артистка встревожило россиян, которые являются ее поклонниками. В Сети стали выражать поддержку и желать Талызиной здоровья и скорейшего восстановления.

Вскоре Валентина Илларионовна вышла на связь с журналистами. Она отказалась подтверждать сообщения об ухудшении ее здоровья. Артистка заверила, что с ней все хорошо. Мол, нет ни тахикардии, ни чего либо еще, из-за чего можно было бы беспокоиться. “Как было, так и есть”, – проинформировала актриса.

Кстати, в начале следующего года Валентине Талызиной исполнится 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, артистка не покидает театральную сцену, продолжает участвовать в постановках, удивлять публику своей энергией.


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