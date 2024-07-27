Exxpress – изображение Тайной вечери как вечеринки трансгендеров оскорбляет христианство

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Изображение Тайной вечери в духе вечеринки трансгендеров на открытии Олимпийских игр в Париже вызвало резкую критику и волну возмущения в соцсетях, отмечает Exxpress. С точки зрения многих пользователей, включая известных журналистов и епископов, тем самым христианство было выставлено на посмешище. Непонятно, почему сообщество, выступающее за любовь и толерантность, продолжает оскорблять христиан, недоумевают они.



AP

Открытие Олимпийских игр в Париже предоставило Европе возможность представить себя и свои ценности. Среди прочего, резкой критике подверглось изображение Тайной вечери в виде трансгендерной вечеринки в духе сообщества ЛГБТ, отмечает австрийский Exxpress. По многочисленным отзывам в социальной сети X (бывший Twitter), «в результате христианство подвергается осмеянию».

Более десяти миллионов человек наблюдали за открытием Олимпийских игр в Париже. Помимо парада лодок, было показано множество других представлений. В частности, серьёзной критике подверглось изображение Тайной вечери: она была представлена как вечеринка разбуженных трансгендеров, а христианство в результате было выставлено на посмешище.

«Одно большое фрик-шоу», «скандал», «христианство просто высмеивается» — именно такими фразами назвали шоу в социальных сетях. «Осмелились бы они когда-нибудь подобным образом высмеять ислам?» — критикует известный американский епископ Роберт Баррон.

«Европа умирает демографически, умирает экономически, умирает технологически, а сегодня вечером мы увидели, что она умирает и культурно…» — написал доктор Эли Дэвид. «Почему сообщество ЛГБТКиА+, выступающее за любовь, мир и толерантность, продолжает оскорблять христиан?» — недоумевает католический медиасайт Visegrád 24.

«Разве Олимпийские игры не были созданы для того, чтобы способствовать глобальному единству? Как оскорбление самой большой религии в мире способствует достижению этой цели?» — спрашивает американский журналист Раймонд Арройо.

«Что такое шоу делает на Олимпийских играх? Это спортивное мероприятие, и в центре внимания должны быть выступления спортсменов, а не идеология и политика», — также подчеркнул один из обозревателей Exxpress.