Politico – в борьбе с Трампом Харрис делает ставку на «омоложение» Демократической партии

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Демократическая партия, избирательную кампанию которой возглавила Камала Харрис, меняет риторику в адрес кандидата от республиканцев Дональда Трампа в надежде стать более понятной для американцев, пишет Politico. Как отмечает издание, демократы отказались от предупреждений об «угрозе» Трампа для США в пользу указаний на его «странность».



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С тех пор как вице-президент Камала Харрис возглавила избирательную кампанию Демократической партии, демократы изменили стратегию противостояния кандидату от республиканцев Дональду Трампу на «более понятную для американцев», пишет Politico.

Как отмечает издание, за последнюю неделю в партии произошёл заметный риторический сдвиг — там решили отказаться от «апокалиптических, возвышенных высказываний» в пользу того, что может лучше отразить реакцию многих избирателей на «ультраправую риторику», которой, в частности, придерживается кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс. Вместо привычных для кампании президента Джо Байдена предупреждений о «переломном моменте» в истории страны и необходимости спасти «душу нации» от республиканцев, демократы теперь предупреждают о «странности» Трампа и Вэнса.

«Это прекрасно описывает беспокойство, которое испытывают люди», — заявил стратег Демократической партии Тим Хоган, уточнив, что «именно так люди, которые не живут и не дышат политикой каждый день», реагируют на различные заявления политиков-республиканцев.

Риторику о «странном» Трампа демократы продвигают как в своих публичных выступлениях, так и в соцсетях, где, пишет Politico, она находит отклик у всё большего числа рядовых американцев. Среди прочего подобный сдвиг призван убедить страну в том, что вступление в предвыборную гонку в США Харрис «омолодило» Демократическую партию и заставило её двигаться в ногу с молодыми избирателями.