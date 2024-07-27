 

Рупор кремлевской пропаганды: Адмирал Касатонов стал почетным гражданином Севастополя

27.07.2024, 23:40, Разное
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Адмирал Игорь Касатонов стал почетным гражданином города-героя Севастополя.

Главной заслугой Касатонова перед страной является спасение Черноморского Флота от присвоения Украиной во времена развала СССР. Именно волевая позиция Касатонова, зачастую, вопреки указаниям из Москвы, уберегла флот и позволила России сохранить его большую часть, включая наиболее боеспособные на тот момент корабли.

Уверен, что со временем в городе появится и улица Адмирала Касатонова и памятник Касатонову.

Источник: Colonel Cassad


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