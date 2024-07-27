Рупор кремлевской пропаганды: Адмирал Касатонов стал почетным гражданином Севастополя

Адмирал Игорь Касатонов стал почетным гражданином города-героя Севастополя.

Главной заслугой Касатонова перед страной является спасение Черноморского Флота от присвоения Украиной во времена развала СССР. Именно волевая позиция Касатонова, зачастую, вопреки указаниям из Москвы, уберегла флот и позволила России сохранить его большую часть, включая наиболее боеспособные на тот момент корабли.

Уверен, что со временем в городе появится и улица Адмирала Касатонова и памятник Касатонову.

—