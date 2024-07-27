«Собирались вечно жить в мире» — Бербок призвала Германию больше вкладывать в армию

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«Мы в Германии всегда считали, что живём на мирном континенте», — сказала Анналена Бербок. По её словам, именно поэтому в развитие обороноспособности страны вкладывалось недостаточно средств. Она и её партия думали, что смогут жить в мире вечно, однако оказалось, что это не так. Чтобы защитить себя в будущем, Германии нужно больше инвестиций в армию и больше военных.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Германию и ЕС больше инвестировать в безопасность, пишет Exxpress. «Мы в Германии всегда считали, что живём на мирном континенте», — сказала она. По словам политика зелёных, именно поэтому в собственную обороноспособность Германии и Европы вкладывается слишком мало средств.

Европейская опора в НАТО должна быть укреплена, независимо от того, кто в ближайшее время будет у власти в США, сказала Бербок на мероприятии, организованном немецкой газетой Die Zeit. Президент РФ Владимир Путин, с её точки зрения, подорвал идею «о том, что нам не нужно защищать себя».

По словам главы внешнеполитического ведомства, Германии нужен бюджет на безопасность, который отражал бы текущие реалии. Она подчеркнула, что немцы всегда верили, что вечно будут жить в мире. Напротив, предупреждающие знаки, которые увидели прибалтийские страны, были распознаны в Германии слишком поздно. В результате Германия не инвестировала в свою обороноспособность средства в том же объёме, что и другие страны.

«Лично я и моя партия думали, что сможем жить здесь в мире вечно, — продолжила Бербок. — Прошлое нельзя изменить, но будущее можно сделать лучше». По её словам, для того чтобы Германия была способна защитить себя в будущем, стране необходимо больше военных. В то же время она не поддерживает идею введения обязательной военной службы.