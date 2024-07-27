Рупор кремлевской пропаганды: РКН о причинах торможения Ютуба

В дополнение к ранее выходившему посту.

РКН о причинах торможения Ютуба

В пресс-службе Роскомнадзора заявили RT, что многочисленные нарушения законодательства, неуважение к стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У России достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования ведомство оставляет за собой, подчеркнули в РКН.

«Компания Google уже два года как ушла из России, предпочтя процедуру банкротства московского офиса и прекратив поддержку инфраструктуры своих кеширующих серверов в наших сетях связи. Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса, которое мы уже наблюдаем», — отметили в ведомстве.

В то же время количество блокировок YouTube российских каналов только растёт, сказали там.

«Начав с наших СМИ, журналистов, общественных деятелей, в этом году американцы стали теперь блокировать видео наших музыкантов. Причём не отдельные их произведения, а целиком, просто потому, что они популярны у россиян. Всего сейчас заблокировано более 200 наших каналов. Только в этом году — более 80», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что Роскомнадзор направил 10 июля директору головного офиса Google очередное требование о разблокировке, но никакого ответа не было получено.

«Российский суд взыскал за последние три года с компании Google более 25 млрд рублей. Но и эта мера не помогла. Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», — заключили в ведомстве.

https://russian.rt.com/russia/news/1346617-rkn-youtube-infrastruktura – цинк

В общем, торможение продолжится. Ситуация с торможением на контроле у государственных органов.

В общем, либо переход на российские видеохостинги, либо VPN – как раньше Ютуб в России работать уже не будет.

PS. Согласен с мнением Баженова, что если бы на Рутубе изменили мудацкую модерацию, то дела с переходом шли бы куда бодрее.

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