Мнение: Почему в России не показывают Олимпиаду

Внутренней политикой в РФ рулят, надо признать, обычно умные циники, как правило – сами выходцы из российской «оппозиции». Как Вячеслав Сурков – начавший карьеру в Менатепе у Ходорковского, или нынешний Кириенко, в прошлом один из лидеров СПС. Или тот же Алексей Чадаев, «секретарь по идеологии Единой России», начинавший и вовсе как пресс-секретарь Бориса Немцова. Из ряда выбивается Вячеслав Володин, тоже одно время замглавы АП по внутренней политике – этот вроде бы отродясь в рядах оппозиции не был замечен; но зато он всегда входил в ряды гомосексуалистов, а это, видать, тоже идет в общий зачет «противостояния режиму».

Словом, кремлевские «внутренние управленцы» хорошо умеют держать под контролем стадо и, как правило, переигрывают оппозиционеров «вдолгую», раз за разом оставляя их у разбитого корыта и не выпуская из ниши сугубой маргинальности. Ключевая причина, очевидно, именно в глубочайшем цинизме, а точнее – в полном отсутствии всякой идейности у «кремлевских», как сказал бы Ильич – в их полнейшем оппортунизме. Можем так, а можем этак, то ли убьем, то ли денег дадим, то ли вместе с вами голыми спляшем, нам ведь все равно, лишь бы все было шито-крыто.

При этом принципиальная безыдейность Кремля наталкивается еще и на привычную умственную импотенцию у «оппозиции» – и оттого вся «политическая борьба» в РФ то и дело сводится к какому-то, прости господи, избиению младенцев. И в принципе, так могло бы продолжаться очень долго, не оставляя оппозиционерам никакого светлого будущего, поскольку она в России едва ли когда-то поумнеет. Надежда, однако, заключается в том, что и сама внутренняя жандармерия в РФ когда-то все ж будет «призвана к порядку» и верх в ней возьмут «идейные служаки» – которые и приведут ее благополучно к краху. Тем более что «скрепы»-то уже вот-вот перерастут в разряд догм – типа «борьбы с Западом», «православия», «народности», «8 детей в семье», «патриотизма» и тому подобного исконно-посконного идиотизма. Когда циников окончательно истребят собственные кремлевские дуболомы (а в перспективе у них нет шансов выжить) – вот тогда и начнет все наконец-то расползаться по швам.

Один из признаков, надеюсь, подступающего гниения – нынешний отказ от трансляции для российских пролов «Олимпиады в Париже». Это отрадное событие, особенно на фоне того, что «Первенство Европы по футболу» из Германии Кремлю месяц назад хватило (последнего) ума оплатить и показать по ТВ – даже несмотря на участие в нем, о ужас, сборной Украины. На футбол гибкости хватило, на Олимпиаду – уже нет. Вместе с грядущим отключением Ютуба – налицо уже явная тенденция на победу в кремлевской жандармерии «дуболомов над циниками».

Минус для устойчивости режима очевидный: широкие массы народонаселения показательно лишили всемирного – и довольно бессмысленного – зрелища из-за каких-то мелочных обидок кремлевских лузеров на типа «недостаточно проявили уважения» и еще какой-то бред. Им как бы невдомек, что все такие обидки для народонаселения транслируются уже в утвердительной форме «нас не уважают и мы изгои», что выливается в конечном итоге в форму чувствования «что-то идет не так». А ведь масса терпеть не может осознавать, что «что-то идет не так», ей становится от этого страшно и неприятно.

А самое главное – массу лишили ЗРЕЛИЩА, при том, что не дав ничего взамен. Да, по телевизору как бы ВМЕСТО Олимпиады зато во всех новостных выпусках на всех каналах показывают снафф-видео с трупами, разрушениями и ошметками плоти (и это тоже знак того, что дуболомы понемногу оттеснили циников от управления видеоконтентом). Да, в России подсадили на снафф-видео, как на наркотик, значительную часть населения; но параллельно еще и вырубить из росвещания всемирно благостную жвачку для мозгов в виде Олимпиады?! Жандармерию, видимо, тихой сапой УЖЕ захватили идейные некрофилы – которые, понятно, все эти всемирные «праздники мира и спорта» ненавидят именно нутряной ненавистью, до дрожи. Их откровенно бесит, что спортсмены не убивают друг друга по-настоящему, чтоб отовсюду кровь и кишки наружу – и они наконец дорвались до блокирующих кнопок.

Сам я все эти закрытия/открытия Олимпиад и подобных пафосных, но невыносимо скучных массовых мероприятий не смотрю уже лет 30 – но мне спокойнее знать, что они проводятся, массы их смотрят и они довольны. К людям я все-таки отношусь по-доброму. Чем бы дитя ни тешилось – лишь бы не вешалось…

Но в стране победившей некрофилии считают иначе.