Мнение: Замедление Ютуба, лаборатории для тестирования госуслуг и изменение условий первоначального договора

1. Похоже, российские власти приступили к первым шагам по ограничению работы американского Ютуба в России. Пользоваться сервисом на нашей территории стало сложнее. Блогер konstantinus-a комментирует ситуацию (ссылка):



Ну вот, кажется начали постепенно закрывать Ютуб. Последнюю неделю сильно упала скорость загрузки, а, как заявил депутат Хинштейн, к середине августа скорость загрузки замедлят на 70% от изначальной (хотя пока только для десктопной версии, очевидно потому, что ею сейчас пользуется уже меньшинство, а большая часть трафика идёт через мобильные устройства).

Видимо, если политическая ситуация не изменится, через несколько месяцев Ютуб таки окончательно могут заблокировать. В принципе правильно, нельзя терпеть в текущих условиях беспрепятственную работу крупнейшего центра антироссийской пропаганды в интернете. Тем паче, что альтернативные отечественные ресурсы, способные заменить Ютуб, уже достаточно апробированы, в целом допилены и обладают достаточным техническим потенциалом, чтобы полностью взять на себя место Ютуба в Рунете, уже почти не уступая ему по функционалу (такие как Рутуб, ВК-Видео, Дзен-Видео и пр.). Кроме того, именно блокировка Ютуба и, тем самым, сильное ослабление его конкурентоспособности в Рунете, это последнее чего не хватает российским видеохостингам, чтобы окончательно “встать на крыло”, тем более, что с начала СВО, под воздействием живительных санкций, они и так показали огромный прогресс; например, крупнейший из наших видеохостингов, Рутуб, нарастил аудиторию с около 7 млн посещений в месяц в 2021 г. до более 132 млн посещений в месяц сейчас.

Конечно, блокировка Ютуб будет иметь и серьёзные для нас издержки, в первую очередь в виде потери колоссального резервуара полезной информации по всем вопросам и направлениям, однако они допустимы ради получаемых приобретений в виде качественного усиления информационной безопасности России в военное время, и импульса развития собственных интернет-сервисов в условиях санкций. Тем паче, что, во-первых, после блокировки Ютуба информация с него начнёт ещё более активно мигрировать на российские площадки (что происходит и сейчас, но будет на порядок быстрее), которые станут всё менее отставать от него по насыщенности контентом, а, во-вторых, указанные потери не навсегда, когда конфликт с Западом закончится, а все конфликты рано или поздно завершаются новой “дружбой”, всё опять разблокируют, а вот полученные в результате блокировки приобретения и преимущества с нами останутся, так что игра стоит свеч.

Замедление Ютуба можно сравнить с защитными пошлинами на импортные товары. Это необходимая часть защиты отечественного производителя, так как конкурировать без пошлин со зрелым монополистом мирового масштаба, разумеется, крайне тяжело. Впрочем, лично я пока что и замедления не заметил — мне кажется, ролики Ютуб показывает как обычно.

2. Эффективность оказания госуслуг в России тестируют в специальных лабораториях. Тестировщики не просто сидят с мышкой за компьютером, а подключают к мозгам электроды и прочее оборудование (ссылка):



В России сформирована сеть лабораторий пользовательского тестирования госуслуг и сервисов

Две лаборатории пользовательского тестирования открыты в Ставрополе и Владивостоке в рамках федерального проекта «Государство для людей». Таким образом, все 11 лабораторий, которые предусмотрены планом федерального проекта до 2030 года, приступили к работе.

В этих лабораториях специалисты тестируют государственные услуги и сервисы на соответствие стандартам клиентоцентричности, оценивают удобство и простоту их использования.

Сегодня большинство наиболее массовых и востребованных услуг и сервисов в мире проходят испытания в подобных лабораториях. <…>

С момента старта федерального проекта «Государство для людей» в 2021 году на основании рекомендаций, которые министерства и ведомства получили по итогам лабораторных исследований, улучшено 109 федеральных сервисов и услуг.

В их числе — государственный кадастровый учёт и государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, регистрация декларации пожарной безопасности, лицензирование деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, лицензирование фармацевтической деятельности.

Лаборатории пользовательского тестирования уже запущены в Липецке, Нижнем Новгороде, Туле, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Калининграде. Ещё две такие лаборатории работают в Москве.

Испытания проводятся с использованием нейрофизиологического оборудования отечественного производства и дополнительных методов, таких как глубинное интервью и юзабилити-тестирование.

Данные методы и аппараты позволяют проанализировать потребности и привычки целевой аудитории, выявить пользовательские барьеры. По результатам исследований в органы государственной власти направляются рекомендации для улучшения работы сервисов и ведётся дальнейший контроль их внедрения.

Было бы неплохо сделать нечто подобное для бизнеса. Сдача отраслевой отчётности вызывает зачастую у предпринимателей сильную головную боль.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, в каких случаях передоговариваться по цене или условиям — плохая, даже убыточная идея. Цитирую из поста (ссылка):

Большая часть людей — не жулики и не обманщики… не идейные, во всяком случае. Просто в наших школах нет предмета «деловой этикет», а героям книг с фильмами и вовсе не до этикета: надо или делать великие дела, или драться за большую любовь. Типичная сценка из «Пятого элемента» — положительный герой идёт на переговоры под видом парламентёра и… расстреливает поверивших ему злодеев (видео). Аналогично ведут себя положительные герои в «Бесславных ублюдках» и во многих других боевиках, показывая зрителям, что грубо нарушить предыдущие договорённости — это не низкий поступок, который можно оправдать только обстоятельствами сложного морального выбора, а достойная восхищения ковбойская лихость.

По этой или по другим причинам, но многие относятся к договорённостям как к чему-то маловажному. К примеру, строители пообещали, что сделают всё за 80 тысяч, а теперь, когда аванс получен, они требуют уже 120 тысяч. Или зеркальный обман — заказчик нанял строителей сломать беседку, а теперь, когда беседка сломана, он требует дополнительно вынести строительный мусор на помойку.

Вообще, менять цену или условия — плохая практика, которая моментально отражается в ухудшении репутации. Даже если контрагент безропотно согласится на увеличение оплаты или изменение условий, он останется недоволен, после чего-либо оставит негативный отзыв, что в современном мире несложно, либо откажется от дальнейшего сотрудничества.

Даже сейчас, в период острого дефицита кадров в России, приходится иногда наблюдать мастеров, которые жалуются на нехватку заказов. Одна из популярных причин — повышение цены в процессе работы…