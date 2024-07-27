Рупор кремлевской пропаганды: Немецкий террорист оказался не нужен Германии

К новостям смертной казни.

Немецкий террорист оказался не нужен Германии

Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни за терроризм, заявил, что хотел войти в состав иностранного военного формирования на Украине. Он утверждает, что Служба безопасности Украины (СБУ) использовала его для выполнения заданий в Минске.

По его словам, на Украине ему обещали платить €2 тыс. в месяц, а в случае смерти его семья получила бы около €420 тыс. «Мне было объяснено, что со мной будет заключен договор на уровне министерства обороны Украины. Говорили, что свяжутся с немецким правительством и я смогу войти в иностранное военное формирование»,— рассказал немец в эфире телеканала «Беларусь-1» (цитата по ТАСС).

После ареста господин Кригер встретился с немецкими дипломатами, однако они сказали, что «правительство Германии ничего сделать не может». «Для себя я сделал вывод, что Германия не хочет идти ни на какой контакт с Беларусью. Хотя шансы у меня есть, но Германия ничего не делает»,— сказал он, уточнив, что за него «борется только его семья».

Рико Кригер отметил, что в случае казни его тело не передадут Германии, и родственники не смогут попрощаться со ним. Он выразил надежду на помилование президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Я очень надеюсь, что президент Лукашенко меня простит и помилует»,— добавил немец.

Господин Кригер признан виновным по шести статьям УК Белоруссии. Вину он признал только в «агентурной деятельности». Смертный приговор ему вынесли 24 июня, иностранец не стал его обжаловать. В МИД Германии говорили, что ведомство оказывает своему гражданину консульскую поддержку и защищает его интересы.

https://cont.ws/@malachit1399/2855477 – цинк

Повешенья в Белоруссии нет. Так что если не будет форс-мажоров, то Кригера через некоторое время расстреляют. Поделом.

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