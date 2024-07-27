 

91Mobiles раскрыл дизайн гибкого смартфона от Google Pixel 9 Pro Fold

27.07.2024, 20:00, Разное
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Портал 91Mobiles в сотрудничестве со знаменитым инсайдером OnLeaks опубликовал высококачественные изображения складного Pixel 9 Pro Fold. Запечатленный в двух оттенках — черном Obsidian и кремовом Porcelain — Pixel 9 Pro Fold обладает 6,3-дюймовым внешним дисплеем и гибким 8-дюймовым Super Actua Flex на внутреннем экране.

Система камер включает три тыловых объектива: основной 48 МП, ультраширокоугольный 10,8 МП и телеобъектив 10,8 МП. Передние камеры на каждом экране оснащены 10-мегапиксельными сенсорами. Сердцем устройства станет флагманский чип Google Tensor G4 в паре с оперативной памятью объемом до 16 ГБ. Детальная информация о базовой версии и конфигурациях хранилища пока отсутствует.

Презентация серии Pixel 9, включая складной Pixel 9 Pro Fold, ожидается 13 августа.


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