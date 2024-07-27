Мнение «аналитика»: О трёх признаках большого π-ца… Грядёт?

Это игнорировать уже нельзя.

Из разных точек нашей планеты, в том числе, конечно же, из России поступают крайне тревожные приметы и признаки. Они накапливаются, концентрируются и сливаются в один мощнейший сигнал. Имеющий уши да услышит…

Вот буквально за сутки с небольшим.

В Йеллоустонском национальном парке «проснулся» гейзер, мощно напомнив о чудовищной разрушительной силе, сокрытой во глубине йеллоустонской кальдеры. Этот супервулкан теоретически способен уничтожить всю Северную Америку и принести неисчислимые бедствия планетарного масштаба. Многие со страхом ожидают, что будет, если он «проснётся», а растущая активность гейзеров — один из признаков такого пробуждения. И хотя сейчас вероятность этого события оценивается геологическим экспертным сообществом как 1:730000, это вовсе не означает, что на ближайшие 700 тыс. лет можно «расслабиться». Люди, сорвавшие джек-пот при шансах один к сотне миллионов, тому порукой.

В России глава ЦБ Эльвира Набиуллина, широко известная как «мадам Брошкина» за пристрастие иллюстрировать всем понимающим нарративы текущей денежно-кредитной политики, цепляя на грудь очередную затейливую брошь, впервые пришла на пресс-конференцию без этого украшения. Перед тем подняв ключевую ставку до невиданных с начала СВО 18% годовых и честно предупредив, что этот подъём — не последний. Помнится, лет 10 назад, когда «язык брошек» только входил в моду один из авторитетных тогда российских финансовых аналитиков заявил, дескать, загадочная брошь не так страшна как её отсутствие: вот оно бы точно означало π-ц. И вот, пожалте…

А в Париже и вовсе было замечено нечто апокалиптическое — см. заглавное фото. Всё точно по Откровению — «я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя “смерть”; и ад следовал за ним». Причём цвет коня этого последнего, четвёртого всадника Апокалипсиса описан как khlôros (χλωρóς) в Койне, что переводится и как «бледный», и как «пепельный». Что мы и видим на снимке…

Итак, за короткий срок все четыре всадника появились: — «Чума» (ковид) в 2020-м, «Война» — в 2022-м, «Голод» (он же продовольственный кризис) в 2022/23, а сейчас и главный их сотоварищ. А впереди — ещё и август…

Пора готовиться к самому худшему?

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