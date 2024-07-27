Мнение: Олимпиада в Париже: перевёрнутый флаг, фрик-шоу и мечты французов о России

1. Церемония открытия Олимпийских игр в Париже развеяла у многих россиян последние оставшиеся сожаления об отсутствии наших спортсменов на мероприятии. По масштабам непотребства западное олимпийское движение скатилось уже даже не на уровень Срамовидения, а ещё ниже (ссылка):



Церемония открытия 33-х летних Олимпийских игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры на Западе…

Негативную реакцию вызвало присутствие на церемонии трансвеститов, «которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере».

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Депутат Европарламента от партии «Реконкиста» Марион Марешаль возмутилась представлением. «Трудно оценить несколько удачных сцен между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами, унижением республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой, и общим уродством костюмов и хореографии»… <…>

Также депутат обратилась ко всем христианам мира, которые смотрят церемонию открытия ОИ-2024 и чувствуют себя оскорбленными: «Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию», —

Марион Марешаль, депутат Европарламента.

По ее мнению, случившееся — безнадежная попытка восхвалять ценности спорта на фоне грубой пропаганды woke-культуры (woke — от англ. «пробуждаться», движение также известно как SJW, «борцы за социальную справедливость»).

<…> …гвоздем шоу стал покрашенный в голубой цвет мужчина, который танцевал на столе. Затем на церемонии спела бородатая женщина.

Церемония открытия 33-х летних Олимпийских игр прошла в пятницу, 26 июля, в Париже. Впервые в истории организаторы устроили ее за пределами стадиона — команды проплыли на лодках по реке Сене мимо главных достопримечательностей французской столицы, а зрителей разместили на набережных и мостах.

В ходе церемонии таинственный персонаж вынес олимпийский флаг к сцене, расположенной у Эйфелевой башни. После этого его закрепили на флагштоке вверх ногами и подняли.

Кроме того, дикторы мероприятия перепутали Северную и Южную Кореи. Инцидент произошел во время парада делегаций. Когда сборная Южной Кореи проплывала на корабле по Сене, франкоязычный и англоязычный дикторы объявили ее как команду КНДР.

А вот обзор реакции самих французов на открытие Олимпиады (ссылка):



«Триумф дурновкусия», «Макрона на фонарь!», — так французы отреагировали на феерическую и невероятную, как обещалась, церемонию открытия Олимпийских игр.

Можно говорить о ливне, полупустых трибунах, о том, что зрителям ничего не было видно, – наверное, открытие Олимпиады уже вошло в историю как самое нелепое.

И это в Париже, с его многовековой претензией на центр элегантности, утонченности, вкуса, галантности, – цивилизации, одним словом!

И тут «цивилизованные» французы явили всему миру отрубленную голову королевы Марии-Антуанетты в окне Консьержери, откуда несчастную королеву увезли на гильотину.

Освещенное языками пламени здание Консьержери, певица с отрубленной головой королевы, поющая кровожадную революционную песню «Ça ira», что означает: «Пойдет!», «Наладится», со словами: «Аристократов на фонарь, аристократов повесить!», – все это является не просто апофеозом дурновкусия, но приговором всей западной цивилизации, которая сама себя уничтожает. <…>

Как сообщает le Figaro, мнения французов разделились. Если почитать комментарии в газете – они единодушны. Если кратко – французы просто в шоке и им стыдно. Стыдно за свою власть, которая вот так надругалась над Францией и ее гражданами.

Вот лишь некоторые комментарии:

– «Дурновкусие и неуважение к драме революции».

– «Макрон продолжает деконструкцию истории Франции. Он не любит Францию и французов».

– «Французская революция завоевала бессмертие не террором, а своим вкладом в развитие демократии, поэтому эта сцена является одной из самых неуместных и многое говорит о том, кто является носителем исторической памяти о Французской революции».

Один комментатор пишет: «К счастью, нас избавили от демонстрации вандейских детей, насаженных на “республиканские” штыки», имея в виду революционный террор в Вандее, где во время Революции происходил настоящий франко-французский геноцид. <…>

Французы отмечают, что австрийский комментатор просто потерял дар речи, ведь Мария-Антуанетта была австриячкой (за это ей тоже доставалось от французов, придумавших мерзкий каламбур: «Autrichienne», т.е. «австриячка», они произносили как «autre chien» – «другая собака» в буквальном переводе. Ну, вы понимаете, как можно иначе сказать «собака женского рода».

Многие сравнили церемонию открытия Парижа-2024 с аналогичной церемонией в Сочи в 2014 году. Сравнение явно не в пользу современной Франции.

2. Мария Сергеева пишет (ссылка):



Вчерашняя церемония открытия Олимпийских игр в Париже на самом деле не была церемонией открытия игр во Франции. Символично и содержательно игры принимала не страна, а Глобальный Запад. И Париж, как один из городов этого глобального мира. Родившаяся в Нью-Йорке Леди Гага и родившаяся в Квебеке Селин Дион, англоязычный евротрэш на дискаче с трансами и калифорнийский наркоман Снуп Дог – национального на церемонии было вызывающе мало. Единственный не парижский символ Франции – Жанна Д’Арк – была похожа не на юную непорочную девушку, а не то на смерть с косой, не то на всадника Апокалипсиса.

И это интересно. Обычно же Олимпийские игры используются странами для выражения национального тщеславия, для имиджевого позиционирования страны в мире. А тут на переднем плане – глобальные элиты, глобальные западные селебрити. И неприкрытый (раньше так тоже было не принято) продакт-плейсмент транснациональной корпорации LVMH – главного спонсора игр.

Да и спорта в церемонии открытия было настолько мало, что сразу ясно – игры сейчас в первую очередь геополитические.

3. После столь яркой демонстрации национального позора многие французы заявили в соцсетях о намерении переехать в Россию (ссылка):





