Лучшие телевизоры по рейтингу экспертов издания Chip

Эксперты Chip составили рейтинг семи ведущих телевизоров различных ценовых категорий, включающий актуальные модели разных брендов. Лидером рейтинга стал Xiaomi TV A Pro 65 2025 (56 000 рублей). Этот большой 65-дюймовый телевизор с QLED-матрицей и технологией MEMC для плавного изображения подходит для игр и работает на базе Google TV, обеспечивая доступ к различным приложениям.

Далее идет Samsung UE65AU7101UCCE (54 000 рублей) – 65-дюймовый телевизор с разрешением 4K, HDR и игровым режимом, использующий платформу Tizen. Третий в списке – Philips 70PUS8108/60 (75 500 рублей). Этот 70-дюймовый телевизор поддерживает Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ и использует собственную платформу Philips Smart TV. Особенностью модели является подсветка Ambilight, реагирующая на экранные действия.

Hisense 75A6K (62 000 рублей) занимает четвертое место. 75-дюймовый телевизор с подсветкой Direct Full Array для равномерного распределения света отличается хорошим звуком и погружением благодаря технологии DTS Virtual.

LG 75QNED816RA 2023 (167 000 рублей) занимает пятую строчку. Телевизор с технологиями QNED и NanoCell обеспечивает яркое и насыщенное изображение. Модель с 75-дюймовым экраном и частотой 120 Гц – отличный выбор для игр.

Шестым идет Samsung QE77S90CAUXRU (383 500 рублей) – OLED-модель с 77-дюймовым экраном, хорошей цветопередачей и глубоким черным цветом. Поддерживая частоту 144 Гц и технологию Motion Xcelerator Turbo Pro, телевизор сглаживает изображение в динамических сценах. Процессор Quantum 4K на базе искусственного интеллекта масштабирует контент до 4K.

Самым дорогим в рейтинге стал Sony XR-83A80L 2023 (653 000 рублей). 83-дюймовая OLED-матрица с частотой 120 Гц и отличным звучанием с акустической системой мощностью 60 Вт делают его идеальным для игр.