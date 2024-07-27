 

Лучшие телевизоры по рейтингу экспертов издания Chip

27.07.2024, 18:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперты Chip составили рейтинг семи ведущих телевизоров различных ценовых категорий, включающий актуальные модели разных брендов. Лидером рейтинга стал Xiaomi TV A Pro 65 2025 (56 000 рублей). Этот большой 65-дюймовый телевизор с QLED-матрицей и технологией MEMC для плавного изображения подходит для игр и работает на базе Google TV, обеспечивая доступ к различным приложениям.

Далее идет Samsung UE65AU7101UCCE (54 000 рублей) – 65-дюймовый телевизор с разрешением 4K, HDR и игровым режимом, использующий платформу Tizen. Третий в списке – Philips 70PUS8108/60 (75 500 рублей). Этот 70-дюймовый телевизор поддерживает Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ и использует собственную платформу Philips Smart TV. Особенностью модели является подсветка Ambilight, реагирующая на экранные действия.

Hisense 75A6K (62 000 рублей) занимает четвертое место. 75-дюймовый телевизор с подсветкой Direct Full Array для равномерного распределения света отличается хорошим звуком и погружением благодаря технологии DTS Virtual.

LG 75QNED816RA 2023 (167 000 рублей) занимает пятую строчку. Телевизор с технологиями QNED и NanoCell обеспечивает яркое и насыщенное изображение. Модель с 75-дюймовым экраном и частотой 120 Гц – отличный выбор для игр.

Шестым идет Samsung QE77S90CAUXRU (383 500 рублей) – OLED-модель с 77-дюймовым экраном, хорошей цветопередачей и глубоким черным цветом. Поддерживая частоту 144 Гц и технологию Motion Xcelerator Turbo Pro, телевизор сглаживает изображение в динамических сценах. Процессор Quantum 4K на базе искусственного интеллекта масштабирует контент до 4K.

Самым дорогим в рейтинге стал Sony XR-83A80L 2023 (653 000 рублей). 83-дюймовая OLED-матрица с частотой 120 Гц и отличным звучанием с акустической системой мощностью 60 Вт делают его идеальным для игр.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Адмирал Касатонов стал почетным гражданином Севастополя

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Париж 2024

27.07 / Стрельцов ждут путешествия, а Близнецов – признание: женский гороскоп на август 2024

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: РКН о причинах торможения Ютуба

27.07 / Мнение: Почему в России не показывают Олимпиаду

27.07 / Мнение: Замедление Ютуба, лаборатории для тестирования госуслуг и изменение условий первоначального договора

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Немецкий террорист оказался не нужен Германии

27.07 / 91Mobiles раскрыл дизайн гибкого смартфона от Google Pixel 9 Pro Fold

27.07 / Мнение «аналитика»: О трёх признаках большого π-ца… Грядёт?

27.07 / Союз окулистов России потребовал запретить YouTube для сохранения здоровья подрастающего положения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика