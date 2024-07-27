 

9to5Mac: Microsoft усиливает меры безопасности после инцидента с CrowdStrike

27.07.2024, 18:52, Разное
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Недавнее катастрофическое обновление ПО компании CrowdStrike побудило Microsoft пересмотреть свои протоколы безопасности. Вице-президент Windows Джон Кейбл заявил о необходимости “безупречной устойчивости” и инноваций в этой области, информирует 9to5Mac.

В рамках этой инициативы Microsoft планирует ограничить доступ к “ядру”, подобно Apple. Этот шаг призван защитить от уязвимостей, подобных той, что вызвала сбой CrowdStrike. Хотя переход будет постепенным, он свидетельствует о заметном сдвиге в подходе Microsoft.

Microsoft также разрабатывает инновационные решения, такие как VBS-анклавы, которые обеспечивают защищенную среду вычислений. Служба сертификации Microsoft Azure может оценить безопасность загрузки системы. Кейбл подчеркнул, что эти подходы демонстрируют возможности предотвращения таких инцидентов в будущем.


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