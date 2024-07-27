Hamster Kombat обновил комбо-карты с 27 по 28 июля

Игра Hamster Kombat, получившая вирусную популярность в Telegram, обновила набор бонусных комбо-карт. Эти карты будут действовать с 27 по 28 июля.

Чтобы получить бонус, игрокам необходимо активировать или улучшить три конкретные карты: USDT in TON, Top 10 Global Ranking и HamsterBank, расположенные в разделе Specials. Выполнение этих действий вознаграждает единовременным призом в 5 миллионов внутриигровых монет HMSTR.

Комбо-карты обновляются ежедневно в 15:00 по московскому времени. Эксперты разработчиков уверяют в будущем возможности конвертации баллов в криптовалюту, однако финансовые перспективы проекта у некоторых вызывают сомнения. Раздача токенов может усложниться при увеличении количества игроков, а заработок на Hamster Kombat вряд ли будет значительным.

На рынке криптоигр в Telegram Hamster Kombat сталкивается с конкуренцией от аналогичных проектов, среди которых Catizen и Blum. Недавно в Госдуме предложили запретить использование подобных игр на территории России.