 

«Создали все условия для диверсантов» – 89-летний член Совфеда потребовал срочно запретить продажу принтеров

27.07.2024, 17:33, Разное
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Старейший член Совета Федерации, 89-летний Борис Глебин призвал коллег срочно разработать закон о запрете свободной продажи типографских машин, к которым он отнёс в том числе и принтеры.

Политик считает, что иначе «любой может начать печатать свою газету и распространять там антироссийскую агитацию и пропаганду».

Глебин признался, что был удивлён известием о том, что принтеры до сих пор можно пойти и купить, не получая специальных разрешений и даже не объясняя, зачем такая «спецтехника» нужна дома. Он назвал это «шрамом анархии девяностых годов».

– Мы такими законами, такими правилами фактически создали все условия для диверсантов. Любой может пойти, купить принтер и начать печатать свою газету, которая никем не проверяется, никем не цензурируется. Это сразу же будет рассадник антироссийской агитации и пропаганды, – сказал он.

Сенатор добавил, что помнит случай, когда в 1978 году группа советских граждан, завербованных иностранной разведкой, начала печатать поддельную (не утверждённую органами партийного контроля) газету, в которой публиковала вражеские измышления – о том, что в отдельных регионах РСФСР будто бы вновь начали вводить талоны на мясо и молоко, а граждане массово ездят за едой в крупные города, и о том, что Советский Союз якобы планирует вторнуться в Афганистан. Злоумышленники обвиняли партийное руководство в «отходе от ленинских идей» и призывали «вернуть в советское правительство честных, идейных товарищей».

– Тогда всё просто было: провели экспертизу, установили, на каком аппарате это печатают, установили, куда этот аппарат завод поставил, и взяли голубчиков. И месяца не ушло, чтобы этих гадёнышей найти. Вот оно как было, – вспомнил он. – А сейчас если такое повторится, что делать? Куда идти? Иди, ищи ветра в поле, называется.

Один из коллег Глебина заметил, что лучше обратить внимание на проблему доступности любой информации в интернете, однако тот указал на его молодость и легкомысленность, и заявил: «То, что пишут в компьютерах – это то же, что пишут на заборах. Серьёзные люди читают газеты и надо начинать именно с этого».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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