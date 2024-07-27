Трамп остаётся лидером в колеблющихся штатах, несмотря на выход Байдена из предвыборной гонки

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Поддержка кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис рядом СМИ и демократов не смогла обеспечить ей лидерство в предвыборной гонке после выхода из неё президента Джо Байдена, пишет The New York Post. Так, согласно последнему опросу, кандидат от республиканцев Дональд Трамп лидирует в большинстве колеблющихся штатов, от которых будет зависеть исход выборов.



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Многие американские средства массовой информации и политики от Демократической партии поддержали кандидатуру Камалы Харрис на выборах президента США, однако кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует среди простых американцев в штатах, от которых, как предполагается, будет зависеть исход выборов, пишет The New York Post.

Как отмечает издание, опрос Redfield & Wilton Strategies, проведённый с 22 по 24 июля, подтвердил тот факт, что, хотя демократы выиграли от выхода президента Джо Байдена из предвыборной гонки, Трамп остаётся её лидером.

Так, по результатам опроса, Трамп опережает Харрис в семи из девяти опрошенных штатов. Бывший президент США лидирует в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине, а больше всего его преимущество ощущается в Флориде, где Харрис отстаёт от него на 8 процентных пунктов. The New York Post обращает внимание, что на выборах в 2020 году во всех этих штатах, кроме Флориды и Северной Каролины, победил Байден.

Харрис опережает Трампа на 3 пункта только в Миннесоте, где ни один республиканец не одерживал верх со времен Ричарда Никсона в 1972 году, в Висконсине она сравнялась с кандидатом от Республиканской партии.