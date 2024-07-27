Прекращайте войну в Газе — WSJ о «чётком сигнале», который Нетаньяху получил в Вашингтоне

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В ходе визита Биньямина Нетаньяху в США американские политические лидеры продемонстрировали сильную поддержку Израилю, однако призвали премьер-министра прекратить войну в Газе, пишет The Wall Street Journal. В связи с этим Нетаньяху оказался перед дилеммой: развалить свою хрупкую правительственную коалицию или навлечь на себя гнев ближайшего союзника.



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Визит Биньямина Нетаньяху в Соединённые Штаты был призван укрепить имидж премьер-министра Израиля пламенной речью в конгрессе и позволить ему заручиться поддержкой как президента США Джо Байдена, так и бывшего американского лидера Дональда Трампа в войне против ХАМАС, пишет The Wall Street Journal.

Выступление Нетаньяху в защиту ведения Израилем войны в переполненном зале конгресса вызвало бурные овации американских законодателей и позволило ослабить опасения многих израильтян относительно позиции Вашингтона. Однако премьер также получил чёткое послание от лидеров Демократической и Республиканской партий: прекратите боевые действия.

«Давайте заключим сделку, чтобы мы могли добиться прекращения огня и положить конец войне», — сказала после встречи с Нетаньяху вице-президент Камала Харрис. С призывом к прекращению военных действий выступил и Трамп в интервью телеканалу Fox News: «Я хочу, чтобы он завершил войну и сделал это быстро».

Хотя поездка Нетаньяху продемонстрировала сильную поддержку, которой Израиль продолжает пользоваться в Вашингтоне, она также высветила нетерпение по обе стороны политического спектра США в связи с войной в Газе. Как отмечает WSJ, теперь Нетаньяху стоит перед дилеммой, заключать ли сделку с ХАМАС, рискуя развалить свою хрупкую правительственную коалицию, или продолжать военные действия, против которых выступают даже ближайшие иностранные союзники.