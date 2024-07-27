Дочь Заворотнюк Анна показала архивное фото актрисы

Недавно дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала на странице социальных сетей редкий архивный снимок матери, сделанный 24 июля. На фото Анастасия Заворотнюк позирует в серой футболке и фиолетовой панаме, скрыв лицо за головным убором.

“Любимая моя”, – лаконично подписала фото Анна Заворотнюк.

В комментариях к снимку поклонники восхитились красотой Заворотнюк-старшей. Многие отметили сходство Анны с матерью.

В настоящее время Анна Заворотнюк проживает в Дубае вместе с супругом, бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Долгое время она держала свою свадьбу в тайне, но в июне 2024 года личность ее избранника была раскрыта. По словам Заворотнюк-младшей, она познакомилась с мужем во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Предложение руки и сердца Тимур сделал в 2021 году, однако селебрити не рассказывала о регистрации брака до недавнего времени.