 

Дочь Заворотнюк Анна показала архивное фото актрисы

27.07.2024, 16:37, Разное
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Недавно дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала на странице социальных сетей редкий архивный снимок матери, сделанный 24 июля. На фото Анастасия Заворотнюк позирует в серой футболке и фиолетовой панаме, скрыв лицо за головным убором.

“Любимая моя”, – лаконично подписала фото Анна Заворотнюк.
В комментариях к снимку поклонники восхитились красотой Заворотнюк-старшей. Многие отметили сходство Анны с матерью.

В настоящее время Анна Заворотнюк проживает в Дубае вместе с супругом, бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Долгое время она держала свою свадьбу в тайне, но в июне 2024 года личность ее избранника была раскрыта. По словам Заворотнюк-младшей, она познакомилась с мужем во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Предложение руки и сердца Тимур сделал в 2021 году, однако селебрити не рассказывала о регистрации брака до недавнего времени.


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