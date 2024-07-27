Deep Dive – РФ нужна Западу в качестве врага, он поэтому и спровоцировал СВО

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Глупо утверждать, что начало СВО было ничем не спровоцированным, считает автор YouTube-канала Deep Dive Дэниэл Дэвис. Его гость экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон с ним полностью согласен. С самого конца холодной войны Запад пытался всячески ущемить Москву, оправдывая этим траты на свой ВПК.

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, автор канала Daniel Davies / Deep Dive: Ясно, что это РФ ввела на Украину войска, против этого не пойдёшь, и не думаю, что в РФ кто-то пытается это сделать. Но нельзя утверждать, будто это было ничем не спровоцировано и совершенно беспричинно. Там происходило многое, и сегодня мы ни о чём из этого говорить не хотим.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Да, ситуации на 2021 год предшествовали девять лет агрессии против России. И операция США по развалу и дестабилизации РФ началась вскоре после Второй мировой войны, ещё в 1947-48 годах с тем, что оставалось от Управления стратегических службы. Затем ЦРУ вывело на сцену бывшего руководителя германской разведки Рейнхарда Гелена, затем в начале пятидесятых мы попытались устроить на Украине мятеж, и эта деятельность продолжается через ЦРУ до сего дня. И в феврале 2014 года через «майдан» действовали ЦРУ и британцы.

Россия не в бреду пребывает, у неё не шизофрения и не психоз. Она действительно подвергается атаке, сталкивается с серьёзными угрозами. И как повёл себя Запад, вместо того чтобы искать пути диалога? РФ прямо заявила: «Не расширяйте НАТО! Или почему бы не взять туда и нас? Тогда мы были бы одной большой и довольной командой!» Нет-нет, ни в коем случае! Мы так не можем! Ведь если мы избавимся от образа РФ как врага, как чем нам оправдать оборонный бюджет в 800 миллиардов долларов? А у нас военно-промышленные корпорации, чью работу нужно поддерживать.

Дата публикации 25 июля 2024.