На дне Атлантического океана найден туннель, который Наполеон прорыл в Париж во время своей ссылки на острове Святой Елены

В ходе работ по прокладке интернет-кабеля у побережья Франции археологи обнаружили легендарный «Туннель Наполеона», который император французов прорыл в Париж во время своего заключения на острове Святой Елены.

Ранее о существовании уникального для начала XIX столетия подземного сооружения были лишь косвенные сведения – воспоминания и несколько планов, созданных Наполеоном в 1816 году. Историки считали, что прорыть туннель протяжённостью 7 тысяч километров двести лет назад было невозможно.

«Даже сейчас реализовать такое проект крайне сложно, а ведь тогда всё делалось вручную. Но факты упрямы, туннель найден, он прекрасно сохранился, и нет сомнений, что он был прорыт лично Наполеоном I и его гвардейцами», – сказал в эфире France Télévisions историк Шарль Латэн.

Французские власти планируют провести полную реставрацию туннеля и открыть там музей. По прогнозам экспертов, созданное Наполеоном сооружение ежегодно сможет принимать не менее миллиона туристов.

—