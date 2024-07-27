 

Брухунова крестила дочь от юмориста Евгения Петросяна

27.07.2024, 14:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Супруга Евгения Петросяна рассказала, что они провели крещение маленькой дочери. Об этом событии она пояснила на странице социальных сетей.

На торжественной церемонии присутствовал не только отец новорожденной Евгений Петросян, но и ее четырёхлетний старший брат Ваган. Напомним, что для Татьяны Брухуновой Матильда стала вторым ребёнком, а вот для Петросяна — уже третьим. Пресса неоднократно высказывала догадки, что пополнение в семействе произошло благодаря суррогатному материнству. Однако артистка решительно пресекла эти слухи, заявив, что не обязана отчитываться перед чужими людьми.

Отметим, что Татьяна Брухунова стала пятой женой Петросяна. Пара официально узаконила отношения в декабре 2019-го, а первое появление на свет их общего ребёнка произошло спустя год, в сентябре 2020-го. Тогда артист опубликовал снимок с шестимесячным сыном, получившим имя в честь деда — Ваган Межлумович.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / На дне Атлантического океана найден туннель, который Наполеон прорыл в Париж во время своей ссылки на острове Святой Елены

27.07 / Baza: в Москве житель Молдовы умер в результате потери крови после удаления зуба

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Про торможение Ютуба

27.07 / У отстранённого венгерского митрополита Иллариона нашли запрещённые церковью книги по астрономии, боеприпасы и диски k-pop исполнителей

27.07 / Сенатор Косихина призвала в РФ популяризовать среди школьников работу на заводах

27.07 / Подводные камни в отношениях на рабочем месте

27.07 / Славянский эпос оживает в приключенческой RPG «Древние русы»

27.07 / В Красносибирске отметили рождение 50-миллионного жителя

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Радужная Олимпиада

27.07 / Мьянма начала обучать сотрудников сферы туризма русскому языку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика