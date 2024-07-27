Брухунова крестила дочь от юмориста Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна рассказала, что они провели крещение маленькой дочери. Об этом событии она пояснила на странице социальных сетей.

На торжественной церемонии присутствовал не только отец новорожденной Евгений Петросян, но и ее четырёхлетний старший брат Ваган. Напомним, что для Татьяны Брухуновой Матильда стала вторым ребёнком, а вот для Петросяна — уже третьим. Пресса неоднократно высказывала догадки, что пополнение в семействе произошло благодаря суррогатному материнству. Однако артистка решительно пресекла эти слухи, заявив, что не обязана отчитываться перед чужими людьми.

Отметим, что Татьяна Брухунова стала пятой женой Петросяна. Пара официально узаконила отношения в декабре 2019-го, а первое появление на свет их общего ребёнка произошло спустя год, в сентябре 2020-го. Тогда артист опубликовал снимок с шестимесячным сыном, получившим имя в честь деда — Ваган Межлумович.