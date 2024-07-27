Рупор кремлевской пропаганды: Про торможение Ютуба

Рамзан Кадыров призвал закрыть Ютуб к чертовой матери.

Пока что, судя по заявлению депутата Хинштейна, к середине августа Ютуб замедлят на 70%. Так как перемен в позиции Ютуба не ожидается, то по опыту блокировки Твиттера, где-то в сентябре-октябре вопрос блокировки тормозящего уже вовсю Ютуба может встать ребром в сентябре-октябре.

Процесс блокировки разумеется шел бы менее болезненно при лучшем качестве доступных отечественных альтернатив и нормальных систем монетизации контента, что ускорило бы переход многих блогеров на отечественные платформы. Но в реальности, переход будет осуществляться криво и косо, с истериками про "утраченный доступ к обучающим видео", от которых по факту людей отделяет лишь банальный клик по VPN. Уже сейчас Ютуб проще смотреть через VPN (не беря в расчет Ultra HD видео в 4k и выше)

По факту, доступ то никуда не исчезнет, просто наличие барьера торможения и необходимости использовать VPN приведет к тому, что существенная часть аудитории вынужденно переберется на доступные отечественные видеохостинги безотносительно их текущего качества, которое объективно, на данный момент, оставляет желать лучшего. Хорошо бы, на фоне процесса подготовки к блокировке Ютуба ускорить работы по совершенствованию отечественных сервисов и повышению их привлекательности (в том числе и коммерческой) для пользователей.

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