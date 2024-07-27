 

У отстранённого венгерского митрополита Иллариона нашли запрещённые церковью книги по астрономии, боеприпасы и диски k-pop исполнителей

27.07.2024, 13:33, Разное
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В ходе обыска, который провела служба безопасности Венгерской епархии в доме отстранённого от поста митрополита Иллариона, были найдены запрещённые предметы, из-за которых митрополита могут судить.

Среди них – два учебника по астрономии из церковного реестра запрещённых материалов, ручная граната, патроны к автомату Калашникова, визитка Владимира Зеленского и полное собрание дисков известной k-pop группы.

Если вина Иллариона в хранении всех этих вещей будет подтверждена церковным судом, ему грозит по совокупности от 10 до 15 лет покаяния с отбытием в спецмонастыре. Сам священнослужитель находки не комментирует, однако горничная, убирающая его квартиру раз в неделю, сообщила, что самая главная улика – диски южнокорейской группы BTS – возможно, принадлежит одному из несовершеннолетних семинаристов, время от времени ночевавших в доме митрополита. По словам женщины, она считала их анимешниками или гомосексуалистами, но всё могло быть куда хуже.

– Я просто думала, что эти парни с накрашенными ногтями и странными причёсками – обычные геи, – говорит горничная. – У нас в Венгрии это не запрещено, а уж к священникам они бегают покаяться постоянно. Но я и не могла предположить, что они слушают k-pop. Отец Илларион вроде приличный с виду человек. Возможно, он не знал об их увлечениях? Это всё ужасно, и я надеюсь, что церковный суд выяснит всю правду об этом деле.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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