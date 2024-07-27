Сенатор Косихина призвала в РФ популяризовать среди школьников работу на заводах

Пристальное внимание к рабочим профессиям является насущной необходимостью для России. Сенатор Наталия Косихина призвала к активной пропаганде значимости и престижности таких профессий среди подрастающего поколения.

Для привлечения школьников следует задействовать различные образовательные инструменты. Рассказы о привлекательности подобной работы, демонстрация ее популярности и актуальности с помощью наглядных материалов и общения с молодыми специалистами помогут формировать положительный образ рабочих профессий.

Кроме того, Наталия Косихина подчеркивает важность практического погружения в производственные процессы. Организация экскурсий, а также предоставление возможности провести рабочий день с опытным специалистом позволят школьникам получить непосредственное представление о рабочих профессиях.

В условиях острого дефицита кадров, который в первом квартале 2024 года достиг рекордных показателей, особенно ощутимого в сфере производства и IT, такие меры необходимы для обеспечения кадрами ключевых для экономики отраслей. При этом, как отмечается, в IT-секторе наблюдается снижение зарплат.