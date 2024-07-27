Славянский эпос оживает в приключенческой RPG «Древние русы»

В Steam дебютировала российская игра «Древние русы» от молодой студии Honor Games, погружающая игроков в сказочный мир славянской мифологии. В этой action-RPG игрок примеряет доспехи воина и отправляется в опасное приключение, чтобы избавить родные земли от нечистой силы. Герой может развиваться в двух направлениях: стать могучим богатырем или мудрым волхвом.

По пути игроки встретят знаменитых персонажей из славянских легенд, таких как Баба-Яга, Кощей и волколаки. На их пути встанут хитрые задания, загадочные подземелья с сокровищами и разнообразные биомы. Помимо основной сюжетной линии, «Древние русы» предлагают ряд увлекательных активностей: от эпичных конных поединков до строительства собственного жилища. Игроки могут поудить рыбу, попробовать свои силы в карточной игре «Кощуны», проверить выносливость в кулачных боях или продемонстрировать меткость в стрельбе из лука.

На данный момент доступна первая глава игры, прохождение которой займет от 8 до 15 часов. Полный релиз ожидается в следующем году. Пока что игра доступна исключительно в Steam по цене 296 рублей со скидкой.