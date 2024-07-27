В Красносибирске отметили рождение 50-миллионного жителя

Народными гуляниями ознаменовалась десятая годовщина со дня основания Красносибирска, совпавшая с рождением 50-миллионного жителя главного града Сибири. По столь знатному поводу в мегаполис съехались лучшие шуты и скоморохи нашей Великой державы и гости из Забугорья.

На последнем чуде технике – плазменном экране – шла синема, снятая бояриным Манским, посвящённая истории града. Родившись с невинной шутки графа Тувинцева о столице в Сибири, Красносибирск усилиями боярина Хуснуллина и руками батраков превратился в жемчужину Российской империи. А началось всё с объединения в один град двух сибирских городов – Красноярска и Новосибирска. Уже на следующий день по повелению Государя из Москвы прибыла бригада князя Собянина и за пять лет достроила несколько тысяч недостающих вёрст метро. Затем вдоль этих линий начали расти человейники со всей возможной инфраструктурой.

Помогали становиться на ноги новому сибирскому граду всей страной. Генерал-губернатор Кубани, князь Кудрявцев сильно сокрушался, что в таком мегаполисе нет своего моря и его жители вынуждены ездить за пузогрейством в его вотчину. Поэтому было принято решение о создании внутреннего Сибирского моря, которое по площади превзошло Азовское.

«Теперь Сибирь тоже курорт, а если вам не хватает представителей южных народов, то мы вам тоже подвезём», – сказал князь.

И вот радостная новость пришла из роддома, где родился 50-миллионный горожанин. Его родителями оказалась пара нелегальных трудовых мигрантов без паспортов, не владеющих русским языком. Проблемную ситуацию помог разрешить генерал-губернатор Тувинцев – он предложил назвать дитятко русским именем Мирон, а фамилию дать в честь юбилейного града – Красносибирцев. Мигрантов по такому случаю тоже простили, им выдали паспорта граждан империи и направили на обучение языку.

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