Мьянма начала обучать сотрудников сферы туризма русскому языку

Власти страны осознают необходимость расширения туристических возможностей. Посол Мьянмы в РФ ранее выражал намерение привлечь больше туристов из РФ.

“Мы уже провели несколько курсов для сотрудников гостиниц и ресторанов по обучению русскому языку. И некоторые заведения уже набрали к себе в штат людей, знающих русский язык на базовом уровне”, – пояснила министр Тет Тет Кхайн.

Аппарат премьер-министра обсуждает вопрос запуска прямых рейсов в Москву, что свидетельствует о стремлении к развитию двусторонних туристических связей. Министерство экономического развития РФ также работает над отменой визового режима с шестью странами, в число которых входит и Мьянма. Эти меры направлены на укрепление взаимоотношений между Мьянмой и Россией в сфере туризма.