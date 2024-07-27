 

Беспроводной обмен файлами с Android в Windows 11

27.07.2024, 9:55, Разное
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Новая функция интегрирована в Windows 11, позволяя пользователям взаимодействовать с файлами на Android-устройствах по Wi-Fi. Для активации данной возможности необходимо: наличие смартфона с Android 11+, участие в Windows Insider и установка beta-версии приложения Link to Windows. Об этом идет речь в блоге разработчиков.

После включения функции в настройках компьютера (Bluetooth и устройства -> Мобильные устройства -> Связь с телефоном), смартфон отображается в “Проводнике”, как локальный диск. У пользователей появляется возможность просмотра, управления и перемещения файлов между устройствами.

Точные сроки официального релиза функции для всех пользователей не сообщаются.


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