Беспроводной обмен файлами с Android в Windows 11

Новая функция интегрирована в Windows 11, позволяя пользователям взаимодействовать с файлами на Android-устройствах по Wi-Fi. Для активации данной возможности необходимо: наличие смартфона с Android 11+, участие в Windows Insider и установка beta-версии приложения Link to Windows. Об этом идет речь в блоге разработчиков.

После включения функции в настройках компьютера (Bluetooth и устройства -> Мобильные устройства -> Связь с телефоном), смартфон отображается в “Проводнике”, как локальный диск. У пользователей появляется возможность просмотра, управления и перемещения файлов между устройствами.

Точные сроки официального релиза функции для всех пользователей не сообщаются.