 

Врачи рассказали, от чего зависит долголетие человека

27.07.2024, 9:55, Разное
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Современное поколение отличается более медленным старением, чем их предшественники, согласно недавним исследованиям. Эксперты связывают это улучшение с улучшением условий жизни и прогрессом в медицине.

Инна Решетова, специалист по долголетию, отметила, что средняя продолжительность жизни во всем мире значительно увеличилась благодаря таким факторам, как доступность надлежащего питания, отсутствие экстремальных климатических условий и высокий уровень гигиены. Генетика также играет роль в продолжительности жизни, составляя около 25-30%. Исследование генома может помочь выявить области, требующие внимания, чтобы предотвратить преждевременное старение.

Помимо генетики, образ жизни оказывает существенное влияние на темпы старения. Решетова подчеркнула важность физических упражнений, здорового питания и достаточного сна для поддержания молодости.

Некоторые продукты также ускоряют старение. Например, чрезмерное потребление сахара приводит к процессу гликирования, который повреждает коллаген и эластин в коже, вызывая морщины и потерю упругости.

Вредные продукты, которых следует избегать: трансжиры (в маргарине, фастфуде), обработанное мясо (колбасы, бекон), избыточная соль, алкоголь, рафинированные углеводы (белый хлеб, паста), газированные напитки, чрезмерный кофеин.

Для сохранения молодости рекомендовано разнообразное питание, богатое фруктами, овощами, нежирным белком и полезными жирами. Обильное питье и регулярная физическая активность также имеют большое значение.


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