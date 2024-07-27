 

Рэпер Snoop Dogg подложил в факел с Олимпийским огнём пять унций марихуаны

27.07.2024, 9:33, Разное
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Рэпер Келвин Бродус, известный как Snoop Dogg, спровоцировал хаос в парижском пригороде Сен Дени, когда нёс факел с олимпийским огнём. Как выяснилось, перед тем, как принять эстафету, он набил чашу факела индийской коноплёй.

Снуп Дог завершал эстафету олимпийского огня – он бежал уже по территории Олимпийской деревни. Зрители, смотревшие церемонию открытия Олимпиады по интернету, в комментариях под трансляцией отмечали, что рэпер, кажется, немного не в себе. Ожидая передачи эстафеты, он пританцовывал, смеялся и заглядывал в чашу факела. Как выяснилось, там лежало пять французских унций марихуаны, а сам он выкурил четверть унции – около 8 граммов.

– Обычно олимпийский факел не выделяет дым. Но факел Снуп Дога дымил очень заметно. Люди, вдохнувшие дым, начинали вести себя неадекватно. Кто-то смеялся, кто-то плакал, некоторые прорывали полицейский кордон и бежали вслед за факелом. Мы поняли, что происходит что-то странное, – заявил начальник полиции Парижа Дидье Лаллеман.

Когда забег завершился, наркотика в факеле не осталось. Действию каннабисного дыма подверглись тысячи болельщиков и десятки спортсменов, которым теперь грозит дисквалификация при допинг-контроле. Телеканал NBC, где рэпер должен комментировать трансляции состязаний, обвинил его в нарушении обещания не принимать наркотиков во время Олимпиады. Адвокат американца заявил, что его клиент накурился до открытия Игр, а значит, ничего не нарушил.

Международный Олимпийский комитет призвал исполнителя сказать решительное «Нет» наркотикам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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