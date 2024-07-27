Врач назвала скрытые формы гепатита

Зачастую гепатит, характеризующийся воспалением печени, не проявляет явных симптомов. В большинстве случаев он сопровождается слабостью, быстрой утомляемостью и периодической тошнотой, не вызывая серьезного дискомфорта, заявила врач Ольга Шархун.

В таких ситуациях, отметила терапевт Ольга Шархун, пациенты и вовсе могут не подозревать о наличии заболевания. Желтуха, пожелтение кожи и глаз, – это лишь признак 10% случаев гепатита, отражающий нарушение работы печени и скопление билирубина. Различные типы гепатита, обозначаемые литерами от A до E, вызываются разными вирусами. Однако заболевание может быть спровоцировано не только вирусами, но и злоупотреблением алкоголя, лекарств и биологически активных добавок. Кроме того, существует форма гепатита, связанная с ожирением – стеатогепатит.

Особую опасность представляют вирусные гепатиты B и C, протекающие в скрытой форме. Отсутствие своевременного лечения приводит к циррозу печени, а затем к раку. В свою очередь, цирроз развивается быстрее у людей, злоупотребляющих алкогольными напитками, заключила Шархун.