Разработка GTA 6 не прервется из-за забастовки актеров

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) подтвердила, что недавняя забастовка против игровых компаний не повлияет на производство GTA 6. Журналисты связались с SAG-AFTRA, чтобы уточнить статус проекта после сообщений о возможном срыве разработки из-за забастовки.

Представители гильдии пояснили, что забастовка не затронет проекты, которые находятся в разработке более года. Игры с регулярными обновлениями контента, включая сервисные игры, также не подпадают под ограничения забастовки. Поскольку GTA 6 находится в работе уже несколько лет и ожидается к выпуску осенью 2025 года, забастовка не должна повлиять на ее разработку. Ожидается, что актеры озвучивания продолжат работу над проектом без каких-либо перебоев.

Эта забастовка связана с использованием игровыми компаниями технологий искусственного интеллекта, вызвавшим опасения у SAG-AFTRA по поводу потенциальной потери рабочих мест для актеров.